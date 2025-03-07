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嘉博館推出市民BAR音樂會　探索嘉義音樂文化

▲▼ 週五嘉義市博物館之夜(Museum Night) 市民 BAR 音樂會 邀請市民共享夜晚音樂饗宴 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 週五嘉義市博物館之夜(Museum Night) 市民 BAR 音樂會 邀請市民共享夜晚音樂饗宴 。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市立博物館（以下簡稱嘉博館）秉持「嘉義人關心嘉義事、異鄉人探索嘉義市」的宗旨，致力於不僅展現嘉義的城市特色，更希望成為市民生活中不可或缺的一部分。因此，館方特別規劃，在每個月最後一週周五辦理博物館之夜(Museum Night)延長開館時間到晚上8點，今年將焦點放在音樂，透過每月的「市民BAR音樂會」，為市民提供一個放鬆、聚會的場所，與大家共享美好的音樂與文化。

市長黃敏惠表示，嘉義是一座擁有深厚歷史與文化底蘊的城市，音樂與藝術資源豐富。自2023年9月起，嘉博館的市民BAR系列活動便啟動，最初以創業分享會形式呈現，邀請返鄉創業青年與市民分享他們的創業故事。今年，嘉博館將音樂作為主題，進一步呼應「管樂之都」的特色，希望藉由音樂拉近不同世代之間的距離，讓博物館成為一個充滿活力與溫暖的文化場域，也讓觀眾能夠自由互動，探索更多的故事與知識。

▲▼ 週五嘉義市博物館之夜(Museum Night) 市民 BAR 音樂會 邀請市民共享夜晚音樂饗宴 。（圖／嘉義市政府提供）

今年的首場市民BAR音樂會於228連續假期的周五夜晚開演，並吸引了超過200位觀眾的熱烈參與。這場演出由嘉義市桃城歡樂樂團演奏，並帶來經典的懷舊老歌，包括《白牡丹》、《忘春風》與《相思河畔》等，每一首旋律如時光的鑰匙，喚起大家心中美好的回憶。桃城歡樂樂團已在嘉義深耕多年，團員大多為二胡愛好者，並定期參與各種公益演出。團長韋芳表示，桃城歡樂樂團希望透過音樂傳遞愛與歡樂，讓嘉義更添祥和溫馨。

文化局長謝育哲表示，音樂其實是生活中很重要的生活元素，而嘉義市更是致力於音樂文化的教育扎根與拓展，因此今年的市民BAR音樂會將邀請不同風格的樂團演出，包括民謠、舞曲、老歌及經典曲目，讓每個月的最後一個周五，市民都能夠在嘉博館中享受音樂的魅力，也透過音樂的互動到博物館共享嘉義市的文化日常。

▲▼ 週五嘉義市博物館之夜(Museum Night) 市民 BAR 音樂會 邀請市民共享夜晚音樂饗宴 。（圖／嘉義市政府提供）

接下來，3月份的市民BAR音樂會將於3月28日（五）晚上6點30分開演，嘉博館將邀請嘉頌市民管樂團（精編團）來演出。這支樂團由熱愛音樂的市民組成，無論年齡大小，都能夠在這裡享受音樂的樂趣。希望大家能夠共襄盛舉，來到嘉博館，聆聽這群音樂愛好者演奏屬於他們的音樂故事。

▲▼ 週五嘉義市博物館之夜(Museum Night) 市民 BAR 音樂會 邀請市民共享夜晚音樂饗宴 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉博館邀請大家每月最後一個周五與家人或朋友一起來館中，享受音樂的愉悅與放鬆，更多活動詳情請至嘉義市立博物館官方網站（https://museum.chiayi.gov.tw）或嘉義市立博物館臉書（https://www.facebook.com/cymmuseum）查詢。


◎嘉博館市民BAR音樂會3月份場次
演出樂團:嘉頌市民管樂團(精編團)
音樂會主題:就素要你管
活動日期:2025年3月28日(五) 晚上6：30-7：30
地點:嘉義市立博物館一樓大廳
活動報名連結 https://reurl.cc/qnx2qn
◎嘉義市立博物館3月份博物館之夜(Museum Night)
日期:2025年3月28日(五)
開館時間:晚上5點至8點 (當日下午4:30後免費入館)
嘉博館網站https://museum.chiayi.gov.tw
嘉博館臉書專頁https://www.facebook.com/cymmuseum

 
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