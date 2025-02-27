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華航攜手公益團體　共譜全新登機影片展現台灣之美與在地文化

▲▼華航,齊柏林,環保,音樂,社會責任,中華航空,公益,永續,ESG,親愛愛樂弦樂團。（圖／中華航空提供）

▲中華航空全新登機影片與「看見 • 齊柏林基金會」及「親愛愛樂弦樂團」公益團體共同打造。

圖、文／中華航空提供

中華航空首度攜手「看見 • 齊柏林基金會」及「親愛愛樂弦樂團」公益團體，共同打造全新登機影片，3月起全球航班正式上線，邀請飛往世界各國的旅客，從空中視角一睹寶島之美，聽見台灣在地文化的音樂創作。華航希望透過每趟飛行，傳遞對環境永續及社會責任的承諾。

本次登機影片主題為「華航帶著環境教育的種籽起飛」，影片中展現華航首創台灣添加永續航空燃油載客飛行、全航機客貨運環保旅程等多項永續作為，融入台灣一代空拍大師齊柏林的著名紀錄片「看見台灣」，呈現台灣的山、河、海、城市及人文之美；背景音樂則由南投奧萬大森林深處親愛村部落的原鄉學子組成的「親愛愛樂弦樂團」為本次影像譜作新曲-《平步青雲》，並由2位老師帶領16位團員共同演奏及修音，藉由音符描繪台灣的自然與文化之美，向全世界傳遞原鄉的獨特樂音。

華航長期深耕 ESG 永續發展，肩負企業社會責任的使命， 2011 年開始號召員工組成志工團隊，每年固定前往原鄉部落學校授課，傳遞航空知識、英語教學，鼓勵與時俱進地學習，並培養學童的國際觀；曾與家扶中心合作舉辦過公益機師體驗營，邀請學童擔任一日飛行員，探索天際及未來。

此外，華航亦於「eMall 送貨到府」介紹「看見 • 齊柏林基金會」及「親愛愛樂弦樂團」自製的周邊產品，包含茄萣魚塭真絲絲巾、台北101山嵐石墨烯雙面漁夫帽、玉山馬克杯組、凝視齊柏林攝影集、親愛愛樂繪本專輯、迷你彩繪小提琴等，讓旅客在支持公益的同時，也能將台灣之美帶回家。

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