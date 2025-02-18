台南國小美術類、音樂類及舞蹈類藝術才能班招生　21日受理報名

▲台南市114學年度國小藝術才能班自2月21日至27日受理報名，家長可依學生藝才類別及行政區就近報考。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市114學年度國小藝術才能班自2月21日至27日受理報名，美術類有月津國小、新進國小、麻豆國小、新市國小、永康國小、立人國小等6校；音樂類有新民國小、崇學國小、永福國小等3校；舞蹈類有永康區復興國小、進學國小等2校，家長可依學生藝才類別及行政區就近報考。

黃偉哲市長表示，台南市國小藝才班包含美術、音樂及舞蹈三類，每年報名情形相當踴躍，感謝學校藝才班教師群積極發展特色課程，學生表現也相當優異，不僅在全市性、全國性比賽表現優異，也常受邀至大型場合展演，每年定期舉辦的成果發表會，深獲各界肯定。

教育局長鄭新輝表示，除透過鑑定發掘具藝術才能潛質的學生外，教育局也積極申請教育部計畫補助藝才班設施設備，例如新市國小美術班擁有版畫、陶藝、設計、水墨等四間專科教室，實施分組協同教學並積極申請專案計畫；永康國小擁有獨棟美術大樓，方便學生專業課程學習，整層的作品展覽空間供全校師生與社區民眾參觀豐碩教學成果。

教育局表示，南市國小美術班各放異彩，麻豆國小每年舉辦藝術場館戶外教育及成果展，113學年度榮獲全國學生美術比賽優等佳績；月津國小結合傳統藝術與科技，融入3D列印筆、雷雕機，並以月津港燈節、鹽水蜂炮等在地文化靈感進行創作；新進國小學科及術科並重、發展文創設計，以版畫創作年畫、紅包袋，結合傳統與創新；立人國小長期深耕藝術課程和教學策略，開展孩童多元美術才能。

音樂班部分，每年補助音樂班學生主、副修教師鐘點費，支持音樂班課程師資發展。永福國小音樂班有47年深厚歷史，定期舉辦音樂會使學生擁有豐富展能機會，學生在全國音樂比賽屢創佳績；崇學國小致力培養學生國樂素養與演奏能力，近10年來參加全國賽皆榮獲特優成果，團體合奏、絲竹樂表現優異，個人項目亦屢獲佳績；新民國小術科與學科並重，師生比例高，近幾年積極申請藝師藝有計畫，注入業界藝師能量，豐富學生肢體律動及課程多元性。

舞蹈班部分，永康區復興國小學生舞蹈風格多元，透過武術彈腿及太極功夫扇特色課程在南市傳統藝術比賽屢獲特優，113年「全國啦啦舞隊公開賽」亦獲得《彩球團體高年級組公開賽冠軍、彩球雙人高年級組第二名》獎項；進學國小課程涵蓋現代舞、芭蕾舞、中華民族舞等，定期邀請專業舞蹈教師指導，學生在各類比賽中屢獲佳績。

教育局補充表示，相關簡章已公告於教育局及各校網站，除歡迎國小二年級學生報考外，部分學校也開放插班生，詳情請詳閱各類簡章。歡迎具藝術潛能學子踴躍報考，並提醒務必於報名期程內完成報名及繳費手續。