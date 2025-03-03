佛經LoFi、雷鬼風正夯！世界太亂就聽時髦宗教音樂靜心轉運

▲世界越亂心則慢，不少年輕創作者嘗試將嚴肅宗教音樂變得更親民耐聽。（圖／pexels）

記者林璟倩／綜合報導

股市震盪，通膨壓力山大，天災人禍更讓人心慌意亂。身在充滿不確定性的大時代，尋求內心的平靜顯得格外重要。找個時間聽頻率音樂、冥想、與自己對話，都是不錯的舒壓方式。而宗教音樂也隨著時代潮流，發展出令人耳目一新的樣貌，不再只是傳統的誦經和敲擊樂器，而是融合了多元的現代音樂元素，創造出令人驚豔的聽覺體驗。

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▲藥師寺寬邦演唱的心經在全球爆紅，也數度受邀來台演出。（影／取自YouTube，如遭刪除敬請見諒）

誰說佛經只能千篇一律敲木魚銅鈸演唱！越來越多創作者致力打破聽佛經讓人想睡覺的印象，以現代音樂風格演繹及創作。近年最廣為人知的，莫過於經常受邀來台演出的日本和尚－藥師寺寬邦，其演唱的心經版本在YouTube已累積587萬觀看次數，而爆紅的韓國「DJ和尚」日進大師演唱的「佛祖Hands up」，更是綜藝性十足，嗨到連爺奶都忍不住搖擺的風格。

▲藥師寺寬邦演唱的心經在全球爆紅，也數度受邀來台演出。（影／取自YouTube，如遭刪除敬請見諒）

國內知名佛教團體「佛光山」旗下的「佛光歌詠隊」年輕信徒長期以流行音樂的方式創作心靈歌曲，直到近期一首雷鬼風的「大家來學佛」，在網路上引發討論。這首以六字大明咒出發，有著詼諧風趣的歌詞，結合雷鬼搖滾風的特殊樂曲，相當吸引年輕目光。留言區還有網友提供升級版聽法～將音樂速度調快到1.25倍，更加動感更好聽，完全不輸全球音樂排行榜上的歌曲。

▲想聽悅耳舒心的時髦版佛經，一定不能錯過Sutra Bar 佛系LoFi的YT頻道。（影／取自YouTube，如遭刪除敬請見諒）

想認真聽佛經靜心，同時享受悅耳舒心的現代音樂風格，一定不能錯過「Sutra Bar | 佛系LoFi」的YT頻道，最受歡迎的「般若波羅蜜心經」播放次數已超過76萬次，還有溫柔呢喃風的「綠度母心咒」、激似韓系甜蜜Dalkom風的「準提神咒」或是輕快的黃財神咒都相當耐聽且受歡迎，讓許多網友大讚，終於不必分配時間聽經文或自己喜愛的Lofi音樂了，直接在Sutra Bar的創作頻道中，享受兩種需求一次滿足！