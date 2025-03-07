台積電變美積電？　學者：核心研發團隊留台灣已確保技術不外流

▲總統賴清德偕同台積電董事長魏哲家召開記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者杜冠霖／台北報導

台積電將加碼在美投資1000億美元，預計新建3座晶圓廠、2座先進封裝設施以及一間主要研發中心。對於在野黨質疑台積電變美積電，董事長魏哲家昨解釋原委，並強調不影響在台計畫。美國聖湯瑪斯大學國際研究系主任葉耀元今（7日）分析，對美擴大投資是台積電的全球戰略佈局，魏哲家也提及，當前對台灣的投資，11條產線不受影響，況且核心研發團隊還是留台灣，已確保核心的技術不外流。

魏哲家日前與美國總統川普於白宮會面時，宣布將加碼在美投資1000億美元，預計新建3座晶圓廠、2座先進封裝設施以及一間主要研發中心。魏哲家、總統賴清德昨（6日）也召開記者會，對於研發中心部分，魏哲家解釋，台灣有一萬人、我答應美國成立一千人團隊，是讓美國生產線繼續前進，不必每件事回到台灣請示，台灣計畫不會受影響，還要加速進行，自己也親自請賴清德幫忙。賴清德也當場允諾，政府一定極力協助台積電。

對於在野黨美積電質疑，民進黨發言人韓瑩與美國聖湯瑪斯大學國際研究系主任葉耀元，在直播節目《午青LIVE》指出，藍白與國台辦異口同聲疑美唱衰台積電，在立院及輿論上配合全世界唯一打壓台灣國際地位的中共，才是真的出賣國安，沒有安全承諾。

韓瑩表示，台積電並非國營事業，記者會上魏哲家已表明，台積電投資美國是基於客戶的考量佈局全球，現在國民黨跳出來唱衰台積電，更說沒換到安全承諾的荒謬言論，與中共「疑美論」、「疑台論」唱和，目的就是為了分化台灣人民，降低對中國防衛心態；再國民黨一直對中國存有幻想，尤其傅崐萁屢次赴中與甚至與中國官員見面，卻對中共對台威脅視若無睹，甚至訪港同團圓被捕，都撇清說不認識，不顧鄉親安危，想問傅總召赴中究竟談了什麼？

葉耀元則指出，沒有人比魏哲家更了解台積電的需求，台積電的首要考量是客戶需求，並且台灣產能不夠，因此，對美擴大投資是台積電的全球戰略佈局，選擇與台灣有緊密戰略夥伴的連結，屬於正常的國際商業行為，並不是為了換取安全承諾；其次，魏哲家也提及，當前對台灣的投資，11條產線不受影響，況且核心研發團隊還是留台灣，已確保核心的技術不外流。

葉耀元強調，真正的安全是國防，目前藍白立委在立院內刪減外交國防預算，削弱台灣國際能見度及自主防衛力量，對中共抱有不切實際幻想才是真正的阿Q行為，羅智強、傅崐萁更不斷質疑，台積電赴美投資後，對台的安全承諾何在，此種「疑川論」、「恨川論」與國台辦、中共統戰部長論調一致。

葉耀元直言，在野黨認為台灣可以玩等邊三角形，不要太親美中共就不會欺負台灣的論調，本質上忽略中共政權是要消滅台灣的存在，這些立委刻意忽略本質，在立院及輿論上配合全世界唯一打壓台灣國際地位的中共，可以說是「壞到骨子裡」。