　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台積電變美積電？　學者：核心研發團隊留台灣已確保技術不外流

▲▼總統賴清德偕同台積電董事長魏哲家召開記者會，握手合照。（圖／記者陳家祥攝）

▲總統賴清德偕同台積電董事長魏哲家召開記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者杜冠霖／台北報導

台積電將加碼在美投資1000億美元，預計新建3座晶圓廠、2座先進封裝設施以及一間主要研發中心。對於在野黨質疑台積電變美積電，董事長魏哲家昨解釋原委，並強調不影響在台計畫。美國聖湯瑪斯大學國際研究系主任葉耀元今（7日）分析，對美擴大投資是台積電的全球戰略佈局，魏哲家也提及，當前對台灣的投資，11條產線不受影響，況且核心研發團隊還是留台灣，已確保核心的技術不外流。

魏哲家日前與美國總統川普於白宮會面時，宣布將加碼在美投資1000億美元，預計新建3座晶圓廠、2座先進封裝設施以及一間主要研發中心。魏哲家、總統賴清德昨（6日）也召開記者會，對於研發中心部分，魏哲家解釋，台灣有一萬人、我答應美國成立一千人團隊，是讓美國生產線繼續前進，不必每件事回到台灣請示，台灣計畫不會受影響，還要加速進行，自己也親自請賴清德幫忙。賴清德也當場允諾，政府一定極力協助台積電。

對於在野黨美積電質疑，民進黨發言人韓瑩與美國聖湯瑪斯大學國際研究系主任葉耀元，在直播節目《午青LIVE》指出，藍白與國台辦異口同聲疑美唱衰台積電，在立院及輿論上配合全世界唯一打壓台灣國際地位的中共，才是真的出賣國安，沒有安全承諾。

韓瑩表示，台積電並非國營事業，記者會上魏哲家已表明，台積電投資美國是基於客戶的考量佈局全球，現在國民黨跳出來唱衰台積電，更說沒換到安全承諾的荒謬言論，與中共「疑美論」、「疑台論」唱和，目的就是為了分化台灣人民，降低對中國防衛心態；再國民黨一直對中國存有幻想，尤其傅崐萁屢次赴中與甚至與中國官員見面，卻對中共對台威脅視若無睹，甚至訪港同團圓被捕，都撇清說不認識，不顧鄉親安危，想問傅總召赴中究竟談了什麼？

葉耀元則指出，沒有人比魏哲家更了解台積電的需求，台積電的首要考量是客戶需求，並且台灣產能不夠，因此，對美擴大投資是台積電的全球戰略佈局，選擇與台灣有緊密戰略夥伴的連結，屬於正常的國際商業行為，並不是為了換取安全承諾；其次，魏哲家也提及，當前對台灣的投資，11條產線不受影響，況且核心研發團隊還是留台灣，已確保核心的技術不外流。

葉耀元強調，真正的安全是國防，目前藍白立委在立院內刪減外交國防預算，削弱台灣國際能見度及自主防衛力量，對中共抱有不切實際幻想才是真正的阿Q行為，羅智強、傅崐萁更不斷質疑，台積電赴美投資後，對台的安全承諾何在，此種「疑川論」、「恨川論」與國台辦、中共統戰部長論調一致。

葉耀元直言，在野黨認為台灣可以玩等邊三角形，不要太親美中共就不會欺負台灣的論調，本質上忽略中共政權是要消滅台灣的存在，這些立委刻意忽略本質，在立院及輿論上配合全世界唯一打壓台灣國際地位的中共，可以說是「壞到骨子裡」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沈富雄突心肌梗塞！有「10大徵兆」別拖了
快訊／醫學生跑外送遭撞死！台中男無照又酒駕收押
新莊球場升級首公開！6大亮點一次看
沈富雄搭捷運心肌梗塞！　就醫急裝2支架保命
曾熱戀郭書瑤！金陽求婚空姐女友成功
第一波水逆來了！2025年「3次水逆」避雷指南一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣有條件讓台積電放手一搏嗎？　童子賢直言「掏空說」過慮了

怨遭抹黑對官員耍官威　洪孟楷：改天說我偷踹老太太都不意外

沈富雄心肌梗塞急裝2支架保命　事發當下異常胸悶持續超過10分鐘

替代役積極投入公益服務　13年超過535萬人受惠

郭智輝扯蒙古症　綠委：我是唐寶寶的家長「從不曾放棄我的天使」

幕後／估20藍委二階通過！名單曝光　知情人士預測「6人必殺」

罷藍第二階段列「20人獵殺名單」　拚民進黨6區翻盤

「國民黨賊星該敗」　柯建銘：婦女節出現罷免41名藍委最重一擊

「唐氏症不會遺傳」　林月琴怒批郭智輝：缺乏反歧視的素養

民眾黨給黨工7天全薪家庭照顧假　本會期列優先法案盼全民可享

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

台灣有條件讓台積電放手一搏嗎？　童子賢直言「掏空說」過慮了

怨遭抹黑對官員耍官威　洪孟楷：改天說我偷踹老太太都不意外

沈富雄心肌梗塞急裝2支架保命　事發當下異常胸悶持續超過10分鐘

替代役積極投入公益服務　13年超過535萬人受惠

郭智輝扯蒙古症　綠委：我是唐寶寶的家長「從不曾放棄我的天使」

幕後／估20藍委二階通過！名單曝光　知情人士預測「6人必殺」

罷藍第二階段列「20人獵殺名單」　拚民進黨6區翻盤

「國民黨賊星該敗」　柯建銘：婦女節出現罷免41名藍委最重一擊

「唐氏症不會遺傳」　林月琴怒批郭智輝：缺乏反歧視的素養

民眾黨給黨工7天全薪家庭照顧假　本會期列優先法案盼全民可享

嘉義縣打造候鳥經濟生活圈　環境與經濟共贏

台灣有條件讓台積電放手一搏嗎？　童子賢直言「掏空說」過慮了

男友媽嘴太毒！關心一句話「能順利出生？」　孕婦爆氣開戰

和平曙光？　以色列哈瑪斯：準備展開「第2階段停火談判」

志村健染疫亡5年「3億豪宅全拆光」　遺物只留1件…家屬哀傷證實

快訊／無照又酒駕撞死醫學生肇逃！台中洗車工收押

沈富雄突心肌梗塞！有「10大徵兆」別拖了　醫示警

金門駕駛未禮讓！擦撞內環小貨車畫面曝　濾水棒散落一地

新莊球場升級首公開！6大亮點一次看：全台首座混合草皮球場　

嘉義縣婦女節表揚大會　翁章梁頒發榮譽給8位傑出女性

俄大規模空襲轟烏克蘭14死！　川普：普丁做了「任何人都會做的事」

政治熱門新聞

「國民黨賊星該敗」　柯建銘：婦女節出現罷免41名藍委最重一擊

馬英九險賣台積電給中國？教授還原打臉

幕後／估20藍委二階通過！名單曝光　知情人士預測「6人必殺」

罷藍第二階段列「20人獵殺名單」　拚民進黨6區翻盤

沈富雄心肌梗塞急裝2支架保命　事發當下異常胸悶持續超過10分鐘

租金補貼沒下文「還要吐還6個月」　內政部：協助申請人分期繳回

郭智輝扯蒙古症　綠委：我是唐寶寶的家長「從不曾放棄我的天使」

大罷免憂成炮灰　藍委坦言：勤跑基層也遠不及綠營貼的「仇恨值」

普發現金1萬有譜！　藍提「稅收超徵特別條例草案」今院會付委

唐氏症不會遺傳！　林月琴怒批郭智輝沒素養

罷免王鴻薇遭國民黨公布個資　美女發言人落淚：我們都只是普通公民

遭網友指施壓國健署長　洪孟楷發3聲明怒：惡意影射實在太誇張

議員張秉鈞詐助理費解職　基隆議會：免補選

民眾黨給黨工7天全薪家庭照顧假　本會期列優先法案盼全民可享

更多熱門

相關新聞

周玉蔻嗆「告你個頭啦！」　王世堅冷回：我不想回那種渣渣

周玉蔻嗆「告你個頭啦！」　王世堅冷回：我不想回那種渣渣

綠委王世堅近日被黨團總召柯建銘指控，在中常會錄音並外流給媒體，事後又被媒體人周玉蔻點名「叛黨」，氣得他提告周玉蔻妨礙名譽。對於與柯建銘言語衝突，王世堅今（7日）受訪時表示，主席已經裁定，這樣非常對​​​​​​​，對方收回這些話就好。至於被周玉蔻反嗆「告你個頭啦！」王世堅則不滿表示，「我不想回那種渣渣，社會不應該有那些渣渣。」

抵制藍白發起的不公罷免！　陳亭妃曬合照喊話：與林俊憲並肩作戰

抵制藍白發起的不公罷免！　陳亭妃曬合照喊話：與林俊憲並肩作戰

川普2.0關稅戰　凱基投顧建議台股區間低點逆勢進場

川普2.0關稅戰　凱基投顧建議台股區間低點逆勢進場

議員張秉鈞詐助理費解職　基隆議會：免補選

議員張秉鈞詐助理費解職　基隆議會：免補選

台積電加碼投資美國　《晶片戰爭》作者曝背後戰略、稱「值得」

台積電加碼投資美國　《晶片戰爭》作者曝背後戰略、稱「值得」

關鍵字：

台積電投資美國全球戰略安全賴清德魏哲家民進黨

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

DK轟黃子佼別想復出

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

她38歲就退休環遊世界　從3000萬滾到4500萬

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面