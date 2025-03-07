周玉蔻嗆「告你個頭啦！」　王世堅冷回：我不想回那種渣渣

記者杜冠霖／台北報導

綠委王世堅近日被黨團總召柯建銘指控，在中常會錄音並外流給媒體，事後又被媒體人周玉蔻點名「叛黨」，氣得他提告周玉蔻妨礙名譽。對於與柯建銘言語衝突，王世堅今（7日）受訪時表示，主席已經裁定，這樣非常對​​​​​​​，對方收回這些話就好。至於被周玉蔻反嗆「告你個頭啦！」王世堅則不滿表示，「我不想回那種渣渣，社會不應該有那些渣渣。」

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者屠惠剛攝）



柯建銘5日上午與王世堅、王定宇隔空互槓，柯建銘在節目中受訪時直言，對王世堅的忠誠百分之百懷疑，更質疑王定宇與國民黨唱和，王世堅當天下午反駁，如果他王世堅叛黨，就立刻退出政治，並在中常會央請黨主席賴清德組專案小組，把這件事情查清。據當天常會與會者轉述，三人討論時也是「大鳴大放」，音量不小，而多數中常委僅靜靜一旁觀看，王義川也出面為王定宇作證，激烈爭吵後才釐清原委，並由賴清德裁示，相關誤會也已經釐清，未來不要再重複出現。

對該起衝突，王世堅今天受訪時表示，賴清德主席已經再次裁定，認為會引起話語的事情就免了，希望講的人收回這些話，主席是這樣講的，被這些話語傷害到，但主席已經裁定，這樣非常對​​​​​​​，讓對方收回這些話就好。

至於周玉蔻指王世堅叛黨，王世堅5日當天就赴中正一分局提告，周玉蔻隨後反嗆，「告你個頭啦！」，對此，王世堅則表示，「我不想回那種渣渣，社會不應該有那些渣渣。」