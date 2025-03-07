遭酸持有10張台積電股票還疑美　翁曉玲反擊：小股東不能表達意見？

▲中國國民黨立委翁曉玲。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立委郭國文與林楚茵今（7日）表示，國民黨立委翁曉玲手握10張台積電股票，卻對台積電宣布對美投資1000億美元散播疑美論，根本是一邊疑美、一邊靠台積電賺大錢。對此，翁曉玲稍早怒回，自己身為忠誠的台積電小股東，為什麼不能對台積電到美國投資發展表達意見？



翁曉玲提到，在立法院的每一天， 她都是戰戰兢兢的面對各種任務與挑戰， 力求作好立法委員的工作，然而，她很無奈，自己還得分神去回擊民進黨對她的各種指控和流言蜚語。

翁曉玲說，今天最新的指控，就是民進黨立委郭國文、林楚茵說她家持有10張台積電股票，怎能一邊散播疑美論，一邊靠台積電賺大錢。

關於這10張台積電股票，翁曉玲說明，她和丈夫就是台積電150萬小股民的其中一員，長期持有台積電股票近二十年，靠著分點股利，累積到10張，到現在一張上百萬了，她們也沒賣掉。

翁曉玲不解，像她們這種忠誠的台積電小股東，為什麼不能對台積電帶著先進製程和研發中心到美國投資發展表達意見？此外，翁曉玲直指，更何況自己身為立法委員，看到護國神山台積電被迫出走台灣，恐會影響台灣的經濟產業發展和國安，怎能不憂心過問呢？

最後，翁曉玲痛批，郭國文、林楚茵二人問政不怎麼樣，推倒搶奪、查人財產、揭人隱私倒是很擅長， 像這種立法委員才是真正不適格的立委，腦袋裡只有鬥爭在野黨，完全沒有為國家社稷著想。