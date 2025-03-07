傅崐萁隨扈向退休師動手　李柏毅轟「私人打手」：要求警政署徹查

▲民進黨立委李柏毅批評傅崐萁隨扈行為。（圖／翻攝自Facebook／李柏毅）

記者郭運興／台北報導

國民黨花蓮縣黨部2日舉辦活動，但過程中，曾獲師鐸獎的退休女老師「葉霸」葉春蓮怒嗆國民黨團總召傅崐萁「通匪」，遭到強行架離現場，引起輿論譁然，傅崐萁事後致歉，強調造成這些紛擾，概括承受，希望到此為止。對此，民進黨立委李柏毅今（7日）表示，葉老師僅因一句質疑，便遭隨扈與多名大漢聯手架走，隨扈淪為私人打手，是效忠傅崐萁？威嚇人民？自己將要求內政部、警政署立即啟動行政調查，徹查相關人員的失職與不法行為。

李柏毅表示，傅崐萁在立院霸凌還不夠，這次竟指揮隨扈拖走葉春蓮老師！民主來到花蓮王的地盤，難道也只能屈服傅皇？花蓮難道成了一言堂，只容許舔共者生存，卻容不下批評「通匪」的聲音？

李柏毅批評，葉老師僅因一句質疑，便遭隨扈與多名大漢聯手架走、強行驅離。隨扈職責本應是維護安全，如今卻淪為傅崐萁私人打手，隨扈究竟是依警政署指示執勤維護安全，還是效忠傅崐萁？威嚇人民？

最後，李柏毅強調，自己將要求內政部、警政署立即啟動行政調查，徹查相關人員的失職與不法行為，確保台灣民主社會環境、人民自由發聲。

▼民進黨立委李柏毅。（圖／李柏毅國會辦公室提供）