歐洲留學曾吸大麻！他返國當「自耕農」　警突襲查扣62株

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵7隊在2月底查獲1名海外留學歸國的男子，在家裡私自當起「自耕農」，發展大麻精緻農業，警方循線在新北市三重區住處埋伏，等男子現身後上門查緝，當場查扣大麻花、大麻株以及種植工具，男子否認販賣，辯稱原料是從網路上購買，警方也將持續追查毒品原料來源。

警方調查，30歲的李姓男子平時從事貿易物流工作，被警方查出涉嫌在住處種植毒品大麻，警方循線到李男在新北市三重區五華街的住處埋伏，見李現身準備返家之際上前逮人。

▲他在歐洲留學曾吸食大麻，返國當起「自耕農」自給自足。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方前往李姓男子住處查緝，當場查扣62株大麻植栽，另外還有成品乾燥大麻花20克，還查扣紫光燈等種植工具、吸食工具等證物，但是李姓男子否認販賣，坦承吸食。

李姓男子表示，製毒工具以及毒品原料都是從網路上購買得手，種植約6個月左右，坦承因為曾經在歐洲留學期間吸食過大麻，回國後才會自己當起「自耕農」種植施用。

▲他在歐洲曾吸食大麻，當起「自耕農」種毒自足。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，李姓男子種植的大麻株相當漂亮，且散發出濃厚的大麻菸草味道，不排除有販賣的疑慮，訊後將李依照毒品罪嫌送辦，也將持續追查原料來源以及是否有販售的疑慮。