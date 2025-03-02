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78樓洗窗戶遇強風！紐約高空「大幅度搖晃」　撞爆3片窗

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲工人搭乘的吊籠大幅度失控搖擺，持續大約15分鐘。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐約市2名工人清洗一棟摩天高樓窗戶，但兩人搭乘的吊籠遇上強風，加上未妥善固定，只見吊籠在78層樓高處大幅度失控晃蕩擺動，甚至砸碎窗戶，碎玻璃從高空掉落至地面人行道上。整個過程大約持續15分鐘，險象環生。

CBS新聞報導，這起事件發生在上西城第五街、第九大道附近，2名工人搭乘的吊籠在空中被甩來甩去，始終無法穩定下來，甚至把大樓玻璃撞破了。

民眾謝里夫（Mohamad Sherif）事發當下就在附近，親眼目擊整個過程，「我簡直不敢相信我眼睛看到的景象」、「太可怕了，就這樣晃了大概15分鐘」，碎玻璃從高空掉落在人行道上。

當消防員獲報趕抵現場時，發現78樓至少有3扇窗戶被撞爆，且路上幾乎都是碎玻璃。紐約警局副局長特拉漢（Michael Trahan）指出，工人設備並未固定好，晃來晃去，加上強風的關係，直接往建築物的方向撞過去。

特拉漢說明，消防人員先利用繩索把工人固定住，接著再把他們拉近大樓內，2人事後均接受緊急醫療服務並送醫，情況穩定。所幸這起事件並未造成人員傷亡，大樓內部與人行道上的人均未受傷。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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