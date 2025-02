川普自稱「國王」嗨喊萬歲！　白宮還幫合成王冠照

▲川普決定終止紐約市的「擁擠收費」計畫。(資料照/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普上任後,決定終止紐約市的「擁擠收費」計畫,而他更因此決定沾沾自喜,在個人社群平台上自稱「國王」,引發外界批評。

綜合外媒報導,美國交通部長達菲(Sean Duffy) 向紐約州州長霍楚(Kathy Hochul) 發出一封信,宣布終止交通部與紐約市之間關於曼哈頓「擁擠收費計劃」的協議。川普隨後在其社群平台Truth Social上發文表示,「擁擠收費已死。曼哈頓,還有整個紐約,獲救了。國王萬歲!」

"CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!"

–President Donald J. Trump pic.twitter.com/IMr4tq0sMB