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川普自稱「國王」嗨喊萬歲！　白宮還幫合成王冠照

▲▼美國總統川普。（資料照／達志影像／美聯社）

▲川普決定終止紐約市的「擁擠收費」計畫。（資料照／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普上任後，決定終止紐約市的「擁擠收費」計畫，而他更因此決定沾沾自喜，在個人社群平台上自稱「國王」，引發外界批評。

綜合外媒報導，美國交通部長達菲（Sean Duffy） 向紐約州州長霍楚（Kathy Hochul） 發出一封信，宣布終止交通部與紐約市之間關於曼哈頓「擁擠收費計劃」的協議。川普隨後在其社群平台Truth Social上發文表示，「擁擠收費已死。曼哈頓，還有整個紐約，獲救了。國王萬歲！」

白宮更隨即在社群媒體上分享了川普這段發言，並附上一張電腦合成的圖片，畫面中川普戴著金色皇冠，笑著出現在假想的《時代雜誌》（Time Magazine）封面上，背景則是紐約市的天際線。

對於川普的發言，霍楚發表聲明回應，「我要說的是，紐約已經250年沒受君主統治了，我們是法治國家，不是由國王統治的。」她指出，「公共交通是紐約市的命脈，對我們的經濟未來至關重要，身為紐約客的川普應該很清楚這點。」

霍楚進一步表示，紐約大都會運輸局（MTA） 已向紐約南區聯邦地方法院（Southern District of New York） 提出訴訟，以維護該計劃的合法性。

▲▼紐約曼哈頓市中心實施擁擠收費（Congestion pricing）計畫。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約曼哈頓市中心實施擁擠收費計畫。（圖／達志影像／美聯社）

紐約擁擠收費（Congestion pricing）計畫於1月5日正式生效，規定在交通尖峰時段，駕駛人若進入曼哈頓60街（60th Street）以南地區需支付9美元的費用，夜間則需支付2.25美元。該區域被稱為「擁擠緩解區」，計畫也會替低收入駕駛人提供折扣，並對部分車輛進行豁免。

這項計畫醞釀多年，旨在籌措數億美元，用於改善紐約市老舊的交通基礎設施，同時減少市中心嚴重的交通堵塞。

交通部長達菲指出，這套收費系統與聯邦高速公路計畫（Federal Highway Program）相牴觸；聯邦法規禁止在使用聯邦資金建造的道路上收取過路費，除非國會特別授權。達菲表示，該計畫沒有為那些「別無選擇、必須開車進城的人」提供替代方案。

目前尚不清楚聯邦政府何時正式終止該計畫。

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