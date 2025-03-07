花蓮婦寒夜反鎖屋外受凍！暖警化身鎖匠　開大門助她回家

▲▼員警深夜利用身邊的工具為被鎖在門外的婦人嚐試開鎖。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉獨居尤姓婦人日前凌晨外出時，因一時疏忽未攜帶住家鑰匙，返家時發現自己被反鎖在屋外，無法進入。當時夜深人靜，四下無人可求助，加上氣溫寒冷全身受凍又擔心家中飼養的寵物犬吠叫影像鄰里安寧，婦人心急趕往吉安分局北昌派出所求助。

值班員警接獲請求後立即由巡邏警員警趕赴現場。經了解，婦人長年獨自居住，家中飼養一隻犬隻，寵物犬聽聞主人在門外焦急徘徊，不斷吠叫，聲響已影響到鄰近住戶休息。

▲婦人寒夜被鎖在大門外全身發抖。

員警評估現場狀況鎖匠無法及時到場協助，於是決定運用現有工具嘗試開鎖。經過一番努力，終於成功開啟大門，婦人終於放下心中大石，激動地向警方連聲道謝表示，若不是警方及時協助，她恐怕得在寒夜中等待到天亮。

▲員警成功開鎖打開大門開心與婦人合影。

分局長林俊廷提醒，民眾外出時應養成隨身攜帶鑰匙的習慣，以免發生類似狀況影響自身安全。此外，獨居民眾可考慮在住家設置備用鑰匙或與信任的鄰居、親友協調以備不時之需。若遇突發狀況無法自行處理也可向警方尋求協助，警方將秉持為民服務的精神，竭力提供必要協助，以確保民眾的安全與便利。