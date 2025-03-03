醉漢大鬧台鐵！列車上咆哮反鎖廁所　警強行開門帶離讓他醒酒

▲59歲莊姓男子因酒醉於台鐵118次列車車廂內咆哮，前往如廁後竟反鎖於廁所內，台鐵警方控制莊男行動，帶回分駐所待酒醒後再出站。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

59歲莊姓男子酒醉於台鐵118次列車車廂內咆哮，前往如廁竟反鎖廁所內，台鐵警方會同台鐵人員強開啟廁所，並對莊男解除運送契約，由警方陪同莊男下車離開台南車站，行進途中莊男情緒失控突於車站奔跑並與周遭街友發生糾紛，莊男因不勝酒力恐危及自身安全疑慮，警方控制莊男行動帶回分駐所酒醒後再出站。

鐵路局高雄分局於3日上午10時45分許，接獲台鐵台南站通報，稱118次列車有旅客疑似酒醉、情緒不穩，台南分駐所立即派員前往查處。經警方到場瞭解並與列車長確認狀況，59歲莊姓男子，因酒醉於車廂內咆哮，前往如廁後逕自反鎖於廁所內，警方到場後由台鐵人員強開啟廁所。

為維護列車秩序安全，並經台鐵對莊男解除運送契約，由警方陪同莊民下車前往台南車站出口行進，惟途中莊男情緒失控突於車站奔跑，並與周遭街友發生糾紛，為求車站秩序及旅客安全維護，且莊男因酒醉不勝酒力，恐有自身安全疑慮，警方立即追上，並先行控制莊男行動，復經莊男同意於上午11時25分許共同返回分駐出所，直至中午12時5分許，莊男酒精代謝後，再讓莊男出站，結束這場鬧劇。

鐵路局高雄分局台南分駐所所長劉柏均指出，為維護旅客及鐵道安全，已於台南高鐵列車及站區加強安全維護勤務，民眾如有發現可疑情事、需要協助，除撥打110報案電話，亦可通報站務人員即時尋求協助，共同維護旅運安全。