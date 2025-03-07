2大速食店優惠3月再加碼！必勝客平日下殺199元、達美樂全時段5折

▲2大速食店優惠加碼延長至3月。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

2大連鎖速食店宣布限時優惠加碼延長，必勝客外帶大比薩199元、299元於整個3月平日皆可享優惠；達美樂則有火山系列披薩、一般比薩推全時段半價、買大送小等好康。

●必勝客

必勝客平日限定「外帶大比薩199元／299元」超值優惠宣布加碼延長，整個3月皆可享優惠，199元系列網羅7口味任選包括「雙層美式臘腸」、「夏威夷」、「日式照燒雞」、「四小福」、「黃金咖哩海鮮」、「BBQ黃金嫩雞」及「熱帶鳳梨海鮮總匯」。

299元限定口味有「和風章魚燒」、「海鮮」、「鐵板雙牛」、「韓式泡菜燒肉」、「炙燒明太子嫩雞」、「超級總匯」、「哈辣墨西哥」、「雙拼比薩-BBQ黃金嫩雞+四小福」、「彩蔬鮮菇」、「雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福」及「海陸總動員」共11種。

▲達美樂火山系列披薩、一般披薩限時下殺半價。

●達美樂

達美樂火山系列披薩優惠好評延長，延長期間可享「火山系列大披薩外帶半價」、「火山系列巨無霸披薩外帶半價」，以及「買大火山送小披薩」、「買巨火山送大披薩」等優惠，以上優惠中的火山披薩系列開放奶香、起司2口味任選。

另外，一般披薩也有「半價」優惠，包括16吋巨無霸披薩、大披薩、小披薩皆下殺5折，最少有25種口味任選。