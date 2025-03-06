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邱泰源稱護理師月薪7萬　陳菁徽揭數據：白班薪資僅4.3萬

▲▼國民黨團召開 急診苦等病床 高官冷血歡唱 記者會 羅智強 賴士葆 陳菁徽。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委陳菁徽。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

衛福部昨日公布護理師薪資數據，指出醫學中心公職護理師第一年薪資可達7萬元。國民黨立委陳菁徽拿出數據直言，「到底在哪裡？」，以台大院聘護理師為例，實際起薪僅約4.3萬元，若新進人員僅排白班、不輪夜班，薪資甚至不到5萬元。要達到7至8萬元？恐怕得長年累積資歷、輪大夜班，甚至用命換來的。她痛批衛福部的數據根本是「國王的新衣」，嚴重脫離臨床現場，無視護理師的血汗處境。

陳菁徽指出，昨日與衛環召委蘇清泉共同與衛福部長邱泰源討論醫護問題，當場要求推動白班津貼與特殊單位加給。未料，邱泰源立即拿出手機，展示照護司準備的「亮眼數據」，甚至強調「護理師待遇很好」，還將該數據LINE給她。

然而，陳菁徽指出，這份數據將本薪與各種獎金合併計算，嚴重誤導社會大眾。以台大院聘護理師為例，實際起薪僅約4.3萬元，若新進人員僅排白班、不輪夜班，薪資甚至不到5萬元。要達到7至8萬元？恐怕得長年累積資歷、輪大夜班，甚至用命換來的。

「如果沒有夜班加給，很多護理師薪水連4萬都不到！」陳菁徽表示，已有護理師向她反映，某醫院白班門診護理師月薪僅3萬多元，與勞動部統計的平均護理薪資4.7萬元相差甚遠，衛福部的數據簡直是灌水灌到離譜。

陳菁徽痛批，更離譜的是，上週衛福部長視察急診室，畫面中桌面一塵不染，沒有筆筒、病房文件等資料就算了，甚至沒有護理師補充體力的手搖飲，與第一線護理人員揭露的現實場景天差地別。陳菁徽怒批：「護理師的高薪是假象，這根本是現代版的『國王的新衣』！」

陳菁徽進一步指出，根據護理師全聯會的資料，衛福部提出的「護理人力政策整備12項策略」，其中近10項的進度不明或尚未完整公告，包括「護理友善職場獎勵」、「智慧科技應用」、「護理新手臨床教師制度」等補助計畫，幾乎停擺。她質疑，「衛福部花時間美化數據，不如先把這些政策落實！」

陳菁徽說，護理師出走潮仍未解，社群媒體上已有護理師自行拍攝短影片，揭露薪資過低、工時過長的血汗現場，相關影片在社群平台上瘋傳，標題如「護理師輪大夜班起薪僅三萬，怒罵環境超爛，真的無法有任何耐心」，反映出業界的真實困境。

陳菁徽強調，護理師是醫療體系的重要支柱，卻因待遇低落、工作負擔過重而紛紛離職。她引用「急診醫師碎碎念」粉絲專頁的發文，「她離職了，因為想好好過日子，不被醫德綁架，可以正常作息，不必被病患、家屬責罵，甚至因為沒空幫病患蓋棉被而內疚。」這段話，道出無數護理人員的心聲。

陳菁徽也向全國護理師喊話，並呼籲護理人員提供實際薪資數據，「請大家私訊我的粉專，或在相關文章留言，告訴我你的真實薪資，我會帶上質詢台，讓邱部長看看，護理師有多辛苦，政府又有多無知」。
 

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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