貴金屬業者投資虛擬貨幣「被騙走344萬」　聯手警員逮車手

▲埔里警分局埋伏緝詐，成功逮捕面交車手。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投陳姓女子先前誤信網路投資廣告，遭詐騙集團以「假投資」手法詐騙，短短時間內就損失多達344萬餘元；警方與陳女合作、埋伏於約定面交地點，當場逮捕車手陳姓男子，訊後移送法辦。

埔里警分局指出，受害人陳姓女子因從事貴金屬買賣，經常透過網路與客戶交流，月前在Facebook上收到不詳人士詢問投資相關事宜，並被引導加入不明人士LINE好友、進一步洽談；對方以「投資穩賺不賠」等話術吸引陳女，讓她按照對方指示進行一次面交購買虛擬貨幣，並將資金轉入指定電子錢包。

對方接著以「帳戶凍結」為由，要求持續充值才能解鎖資金，導致陳女累計投入300多萬元後，才意識到可能遭詐騙，並報警求助；警方獲報後積極偵辦，並於2月27日下午成功埋伏、逮捕面交車手陳男，現場查扣百萬贓款及手機，成功阻止被害人遭受更多財務損失。

埔里分局長林威廷提醒，投資務必選擇合法平台，並透過政府認證的 金融機構，切勿輕信來路不明的投資廣告，或是在未經核實的 平台進行交易；民眾若對可疑投資機會有疑問，可隨時上內政部警政署「165 打詐儀表板」（https:// 165.npa.gov.tw）查詢最新詐騙手法，並撥打165反詐騙專線諮詢，以避免掉入詐騙陷阱。