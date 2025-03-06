台東市污水下水道建設加速推進　縣府籲請民眾體諒配合

▲台東市污水下水道建設加速推進。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東市污水下水道系統建設正持續推進，台東縣長饒慶鈴6日在縣府建設處人員陪同下，視察第二期工程進度。她表示，污水下水道建設對提升城市生活品質至關重要，不僅能改善公共衛生環境，還能提升水資源利用效率。然而，施工期間勢必對市區交通造成影響，縣府已要求工程單位妥善規劃交通疏導措施，並呼籲民眾理解與配合，共同推動健康永續城市的發展。

建設處指出，台東市污水下水道系統分三期建設，範圍涵蓋台東市都市計畫區，總面積約1,065公頃。目前第一期工程已完成，包括一座水資源回收中心，每日可處理4,000立方公尺的污水；第二期工程則分為四個標案，計畫於115年上半年全數發包。其中，第一標於113年3月開工，第二標於同年12月開工，第三標預計今年10月開工，第四標則計畫於明年6月開工。此外，台東市水資源回收中心也將於115年下半年啟動擴廠預先作業。預計113年至115年底前，新增接管用戶5,360戶，屆時全縣接管戶數將達8,821戶，接管率突破10%。

在今日的視察中，饒慶鈴了解第二期工程第二標的施工進展，該標案總造價約3.99億元，工期為1,020日曆天，預計完成2,969戶用戶接管。工程內容包括推進、埋設前後巷連接管等，施工範圍涵蓋新生、民生、民族、寶桑、文化、中山、中正及中華等8個里，將有效提升污水處理效能，改善當地公共衛生環境，減少水污染問題。

饒慶鈴表示，污水下水道建設對城市發展有長遠影響，透過完善的管線系統，不僅能降低污水對河川與地下水的污染，還能改善市民的居住環境。隨著工程進入加速階段，台東市區將有多處密集施工，雖然短期內可能造成不便，但這是邁向永續發展的重要過程。縣府也將強化交通維持作業，盡量減少對民眾日常生活的影響。

建設處進一步說明，依據《下水道法施行細則》規定，公告下水道可使用的地區後，住戶須在六個月內完成接管。在獎勵輔導期間，縣府將協助民眾完成接管，住戶無需自費。然而，為避免雨污水混接影響管線及水資源回收中心運作，請住戶配合進行雨污水分流，並清理後巷施工區域，如遇空間不足問題，則依「台東縣公共污水下水道用戶接管後巷施作空間不足處理作業要點」執行。

此外，建設處也提醒，廢除化糞池可有效減少沼氣、異味及蚊蟲孳生問題，同時降低住戶維護成本，例如省去定期抽水肥與抽水馬達運轉電費等費用。建議住戶同意縣府在施工期間協助清空化糞池、消毒並封填，以優化生活環境，提升居住品質。