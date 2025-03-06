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4種「廢物」丟掉可惜！過期牛奶、用過的保鮮膜　有你想不到的清潔妙用

▲居家,客廳,廚房,打掃,掃除,清潔,清潔用品,衛生。（圖／unsplash）

▲生活廢棄物經過巧妙運用，可成為環保又實惠的清潔好幫手。（圖／unsplash）

記者洪菱鞠／綜合報導

許多看似無用的生活廢棄物，其實蘊藏著驚人的清潔潛力，例如過期牛奶和橘子皮等吃剩的食物殘渣，直接丟棄太可惜，只要經過巧妙善用，就能搖身一變成為好用的清潔工具。日本清潔專家土井惠子以及「鮮享農YA - 農糧署」臉書粉絲專頁，分享了廢物再利用小技巧，教大家好好利用資源，不僅能節省開支，還能為環保盡一份心力。

▲洗米水。（圖／取自免費圖庫pixabay）

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▲用洗米水洗碗，可節省清潔劑用量。（圖／取自免費圖庫pixabay）

丟不得1：洗米水
許多人習慣把洗米水直接倒掉，殊不知它是天然的清潔好幫手。雖然現代建材與傳統不同，用於清潔地板的效果不大，但用來洗碗卻是有效，將吃過的碗盤浸泡在洗米水中，再以清水沖洗，即可輕鬆去除大部分污垢，只是頑固油污可能洗不掉，仍需使用清潔劑處理，即使如此，善用洗米水有助節省清潔劑用量。要注意的是，洗米水容易變質、不耐放，務必當天使用完畢。

▲▼保鮮膜,塑膠袋,塑膠。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲用過但沒弄髒的保鮮膜，捲起來可以代替海綿。（圖／免費圖庫Pixabay）

丟不得2：保鮮膜
保鮮膜是生活中不可或缺的廚房好物，針對已經用過但沒有弄髒的保鮮膜，先不要丟掉，捲起來當作海綿使用，搭配少量清潔劑，可擦拭微波爐等廚房家電上的油污，非常實用，保鮮膜不像海綿會吸附清潔劑，所以能更有效率地清潔。

如果沒有清潔劑，也可以用含有研磨成分的牙膏代替，但不同設備材質的耐受力不同，一開始清潔時應輕柔地擦拭，避免用力過猛刮傷表面。

▲▼研究：喝牛奶最佳時間竟是「睡前」 。（圖／Pexels）

▲喝剩的牛奶可用來擦拭觀葉植物的葉子。（圖／Pexels）

丟不得3：剩餘牛奶
喝剩或過期的牛奶先別倒掉，用水稀釋後，可以擦拭觀葉植物的葉片，去除灰塵並使其有光澤，記得只擦拭葉片表面，待乾燥後再用清水輕拭一遍，但要注意，牛奶營養成分豐富，不能直接用作澆灌植物，否則可能導致爛根。此外，稀釋後的牛奶也能用來清潔木質地板，如果介意牛奶味，清潔後可用乾抹布擦拭一遍去除殘留氣味。

丟不得4：柑橘果皮
椪柑、柳橙、茂谷柑、桶柑等這些柑橘類水果不僅酸甜多汁美味，其果皮也能再利用。「鮮享農YA - 農糧署」臉書粉絲專頁分享了兩個妙用：一、將新鮮果皮洗淨撕成小塊，放入碗中，置於烤箱或微波爐可吸臭，去除異味，需每日更換；二、將果皮加水小火加熱15分鐘，完全放涼後，再以水6:酒精1比例混合，即可製成天然清潔液，用於家事清潔。

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