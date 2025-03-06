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台東縣一站式服務及數位轉型啟動　攜手業者打造在地品牌

▲台東縣一站式服務及數位轉型輔導正式啟動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣一站式服務及數位轉型輔導正式啟動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提供在地業者更完善的發展資源，協助排除創業過程中的困難與障礙，台東縣政府於6日舉辦「114年台東縣一站式服務暨數位轉型政策說明會」，整合說明台東縣府及中央部會各項產業輔導計畫資源，並邀請全支付、星益欣等數位資服業者與會，協助台東業者了解最新數位工具與應用模式，強化企業經營效益與競爭力，為台東產業發展注入新動能。

台東縣政府財政及經濟發展處章正文處長表示，「台東縣一站式產業輔導辦公室」自104年成立至今邁入第11個年頭，因應產業脈動與趨勢發展，每年持續優化服務內容，陪伴在地業者成長茁壯。除了產業諮詢、訪視輔導、政府資源轉介及增能課程等多年來的既有服務之外，近年縣府更關注數位轉型趨勢，加強相關輔導措施，包含今日在內的3場政策分區說明會，除了在市區舉辦外，特別將在池上鄉公所及太麻里鄉公所也各舉辦1場說明會，共邀請多家數位資服業者到場說明與媒合，並依照業者需求安排專家諮詢，協助企業優化經營體質並拓展商機。

財經處指出，今年度一站式產業輔導持續結合「慢經濟」發展主軸，以「永續」為核心理念，導入「數位」工具，針對不同發展階段的企業體，量身打造適性服務，並整合各項資源，透過「All In One」全方位深度輔導，在專業團隊的陪伴下，協助在地企業提升經營效能，強化產業競爭力。同時，積極串聯在地特色產業與文化資源，建立完整的產業支持系統，賦予地方產業更高價值，將台東的地方特色轉化為具吸引力的品牌資產。

「114年台東縣一站式產業暨數位轉型輔導計畫」即日起已正式啟動，將於4月份陸續開辦增能課程，提供更多專業培訓與實務輔導，協助業者掌握市場趨勢，拓展發展機會。相關活動訊息及產業資訊歡迎關注台東縣一站式產業輔導辦公室FB粉絲頁(https://www.facebook.com/taitungone)。亦可搜尋LINE ID「@950vjjcx」加入計畫官方帳號，即可提供個別諮詢、深度訪視輔導等服務。

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