台中第五市場惡火燒毀60年老店　太空紅茶闆娘悲：爸爸的餐車沒了

記者游瓊華／台中報導

台中第五市場昨(5)日深夜發生大火，燒掉10家店舖，當中包括在地人喜愛的老字號、60年老店太空紅茶冰以及樂群早餐店等。太空紅茶店陳姓老闆娘難過表示，被燒毀的餐車是特別訂製、爸爸留下來的，結果自己沒有保護好，真的非常心痛，更提及當下趕到現場見熊熊大火，彷彿自己家園被燒卻無能為力，相當心痛。

▲太空紅茶冰老闆娘自責地說，攤車是父親留下來的，已經有50多年，她沒有保護好，相當心痛。（圖／記者游瓊華翻攝）



▲去年才整修完的樂群早餐店也遭祝融之災。（圖／記者游瓊華翻攝）



陳姓老闆娘表示，自己是第二代接手，而太空紅茶冰在第五市場已經營60年，每天最多可賣出百杯銷量，被燒毀的餐車是父親留下來，以白鐵訂製的，如今卻被燒毀，她自責沒有保護好，相當心痛。

▲第五市場火警總共燒毀10家店舖，當中不乏50、60年老店。（圖／記者游瓊華翻攝）



另外，同樣是老店的樂群早餐店也無法倖免於難，何姓老闆娘同樣是二代接手，去年才剛砸錢重新整修，未料卻遇祝融之災，由於現場還無法進入清點，還無法估計損失狀況，他說，「眼下最重要的是快點恢復經營，畢竟店舖是爸媽白手起家打拼，希望能快點復原」。

老饕最愛的50年阿彬爌肉飯也是受災戶，老闆娘說目前還不知道起火原因為何，店內的物品也都付之一炬，看來短時間內也暫時無法做生意。