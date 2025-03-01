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運將開車「全程看色色影片」！陸女氣炸投訴　客服竟要她別計較

▲▼運將開車「全程看色色影片」。（圖／翻攝微博）

▲運將開車「全程看色色影片」。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

大陸湖北武漢一名張姓女子日前搭乘計程車，沒想到計程車司機全程在車上播放、收看不雅影片，讓她感到相當不舒服，於是向計程車公司反映。沒想到公司聽完以後，只希望她「不要和車主計較」，令她感到更加生氣，將事件張貼到網路上，掀起了極大的討論。

綜合陸媒報導，張女2月25日透過某平台，叫了一輛計程車，與朋友一同上車後，卻發現車上的平板電腦正在播放不雅影片，司機就這樣看了整路。

張女覺得司機的行為相當危險，但又怕當場出聲制止，會跟司機發生衝突，於是將過程錄了下來，並且向平台反映。不過，平台得知以後僅僅是出言道歉，並希望張女「不要和車主計較」，後續會加強監督、管理，避免類似情況再度發生。

▼運將開車「全程看色色影片」。（圖／翻攝微博）

▲▼運將開車「全程看色色影片」。（圖／翻攝微博）

張女對於平台的說法感到不滿，於是將影片上傳到網路上，引起了許多討論。不少大陸網友對此痛罵，「駕照買的嗎，開車看視頻（影片）」、「駕車行駛時，就應該認真開車，不能觀看視頻（影片）」、「司機就不應該看視頻（影片），不管什麼視頻（影片）都影響駕駛。」

▼運將開車「全程看色色影片」，女子投訴被客服要求別計較。（圖／翻攝微博）

▲▼運將開車「全程看色色影片」。（圖／翻攝微博）

不過，也有網友經過分析，發現雖然畫面打了馬賽克，但看得出來司機在看的只是短影音，可能內容略微有些擦邊，但並非不雅影片。且司機可能是相當專心開車，所以並未發現自動播放的影片內容，不應太過苛責。

 
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