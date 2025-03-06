不爽核三火警未通報　恆春鎮代主席開車怒撞大門！警拔槍嚇阻

記者陳崑福、潘鳳威／屏東報導

屏東縣恆春鎮第三核能發電廠今(6日)上午傳出火警，警消獲報後出動人車到場搶救，並於11時35分撲滅火勢，現場狀況已受到控制，無安全疑慮。但此事件仍引發民眾不滿，恆春鎮民代表會主席趙記明因不滿廠方在火警當下沒有發出警報，竟然開車衝撞核三廠大門，警方立即拔槍喝令他下車，雙方爆發口角，全案警方正進一步調查中。

▲台電核三廠今日發生火警 ， 恆春鎮民代表趙記明因不滿核三未通報憤而開車衝撞大門 。（圖／記者陳崑福翻攝）

核三廠表示，今日火警是廠房外圍冷卻水塔旁切割工作導致，工作人員進行工程時產生火星，因為風勢導致水塔燒起來，這些屬於停用設備，不會影響機組安全，輻射亦無外洩之疑慮。

▲台電核三廠今（６）日發生火警 ， 恆春鎮民代表趙記明（右）氣憤朝工作人員指責 。（圖／記者陳崑福翻攝）

不過，恆春鎮民代表會主席趙記明因不爽核三廠今早處置作為，質疑廠方在火警當下未發出警報，開著市價約兩百萬的豐田轎車衝撞核三廠大門，警方見狀立即上前攔阻，並拔槍喝令趙男下車，現場氣氛一度緊張火爆。趙男下車後氣憤的朝核三工作人員大聲指責，「我問你有沒有通報啦？有沒有啦？」

趙記明事後表示，「核三廠真的不顧百姓的生命危險」，根據規定，核三廠在發生火警第一時間除要通知縣政府與相關單位處理外，也應該要在第一時間通知里民疏散，但鎮代會都沒接到通知，「我是看了臉書才知道」，他強烈懷疑核三廠在火警處理上有嚴重疏失，要求核三廠給出說法，他相當不滿，才會開車衝撞核三廠大門表達訴求。全案目前警方正進一步調查釐清中。