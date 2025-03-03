魚池鄉長「垃圾丟清潔隊」15萬交保！本人喊冤：若涉貪當場收押

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南投魚池鄉長「垃圾丟清潔隊」15萬交保！劉啟帆：若涉貪當場收押

▲▼南投縣魚池鄉長劉啟帆涉貪，檢方訊後以15萬元交保 。（圖／翻攝劉啟帆臉書）

▲南投縣魚池鄉長劉啟帆涉貪，檢方訊後以15萬元交保 。（圖／翻攝劉啟帆臉書，下同）

記者高堂堯、閔文昱／南投報導

南投縣魚池鄉長劉啟帆近日遭人檢舉，利用職權派人將自家經營飯店的垃圾運至魚池鄉所公所清潔隊棄置。檢調接獲檢舉後，隨即展開調查約談，並傳喚劉啟帆、飯店負責人劉妻到案說明，訊後分別15萬元、10萬元交保。對此，劉啟帆也發布聲明喊冤，強調「若涉及貪汙，一定當場收押」！

近日有民眾檢舉，劉啟帆涉嫌利用鄉長職權，派人將龍江大飯店、碼頭水沙蓮飯店的垃圾，載運至魚池鄉所公所清潔隊棄置。依《廢棄物清理法》規定，餐廳、工廠、旅館和醫院所產生的事業廢棄物，不能交給縣市環保局及鄉鎮市公所清潔隊處理，必需委請合法的廢棄物清運公司協助處理。

▲▼南投縣魚池鄉長劉啟帆涉貪，檢方訊後以15萬元交保 。（圖／翻攝劉啟帆臉書）

全案目前由南投地檢署偵辦中，劉啟帆及其妻施怡真等人涉嫌違反《貪汙治罪條例》、《廢棄物清理法》等罪嫌，訊後劉啟帆15萬元交保、施怡真10萬交保。

劉啟帆今（3日）晚間表示，所有飯店、餐廳的垃圾魚池公所清潔隊都會清運，長期以來蕭規曹隨，並非只收自家飯店的垃圾，「若涉及貪汙，一定當場收押」！縣府曾來函，垃圾車清運過程中，不得拒收民眾丟棄的垃圾，且《廢清法》對事業廢棄物的認定模糊，畢竟日月潭是住商混合區，垃圾車可能誤收事業廢棄物，也沒有規定垃圾不能跨區丟，才將水里的垃圾順手載回魚池丟。

劉啟帆指出，過去魚池鄉很多業者，也自己載垃圾去魚池鄉清潔隊丟棄，其他鄉鎮市也有類似狀況，由於鄉鎮市公所的角色無法開罰，清潔隊人員只能勸導，若縣府派員稽查，鄉公所一定會配合處理，希望南投縣政府提出具體解決辦法，才能避免類似狀況一再發生。

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