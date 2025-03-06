　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

阿里山管理處連三年　獲德國柏林旅展金城門獎肯定

▲▼ 阿里山管理處連續三年獲得德國柏林旅展金城門獎肯定 。（圖／阿里山管理處提供）

▲阿里山管理處黃勢芳處長(圖右2)代表交通部觀光署出席 。（圖／阿里山管理處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

德國柏林旅展(ITB Berlin)為世界上最大的B2B旅遊展會，參展的單位包括世界各國的酒店、旅遊局、旅行社及航空公司等旅遊相關供應商，柏林旅展不僅為旅遊界的一大盛事，更提供旅遊業者一個互相觀摩交流的平台。而金城門獎（The Golden City Gate :Tourism Multimedia Awards）係自2001年以來，在德國柏林旅展期間舉辦國際旅遊電影和多媒體的競賽，透過國際評審將參展各國最有創意的行銷旅遊影片評選出來給予獎項的榮譽。

▲▼ 阿里山管理處連續三年獲得德國柏林旅展金城門獎肯定 。（圖／阿里山管理處提供）

▲阿里山管理處黃勢芳處長(圖右2)代表交通部觀光署出席 。（圖／阿里山管理處提供）


交通部觀光署阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿里山管理處）自2023年以來，以獨有的人文、生態及自然景觀資源角逐金城門獎，在2023年以「2022 Wedding under the Alishan Divine Tree(神木下婚禮)」影片榮獲金城門觀光影片獎國際文化藝術類(Art&Culture international)五星金獎；2024年以「Impressions of Alishan.Listen to your heart(阿里山印象.聆聽自己的心)」影片榮獲金城門影片獎生態旅遊類(Eco Tourism International)五星金星獎，而今年首次以阿里山原民生態之旅來參賽。

▲▼ 阿里山管理處連續三年獲得德國柏林旅展金城門獎肯定 。（圖／阿里山管理處提供）

▲影片榮獲金城門影片獎生態旅遊類(Eco Tourism International)五星銀星獎。（圖／阿里山管理處提供）


阿里山管理處黃勢芳處長代表交通部觀光署出席德國柏林旅展(ITB Berlin)除將台灣魅力‧驚喜無限，以驚喜一波又一波的WAVE線條，勾勒出台灣四季旅遊亮點旅遊外，更將阿里山的「茶、咖啡、鐵道、原民、生態、浪漫」六大行銷主軸進行宣傳，又因阿里山是今年紐約時報評選全球52個必訪景點中獲選為第19名台灣唯一必遊的景點，更讓海外旅人對台灣更感興趣。

▲▼ 阿里山管理處連續三年獲得德國柏林旅展金城門獎肯定 。（圖／阿里山管理處提供）

▲黃勢芳與旅遊業者交流 。（圖／阿里山管理處提供）


黃勢芳表示，阿里山管理處連續三年獲得德國柏林旅展金城門獎的肯定，今年特別以「Alishan Indigenous Eco-tourism-Alishan Aveoveoyu(阿里山原民之旅)」影片榮獲金城門影片獎生態旅遊類(Eco Tourism International)五星銀星獎，Alishan Aveoveoyu是原住民鄒族的我心喜悅，充滿感謝的之意，來到阿里山獨有的九大部落，感受各部落間獨一無二的鄒族傳統文化體驗，不論是原民文化、生態探索、神話故事、在地美食饗宴，都能顛覆您的想像。

▲▼ 阿里山管理處連續三年獲得德國柏林旅展金城門獎肯定 。（圖／阿里山管理處提供）


阿里山的四季美景都能體供旅人精采絕倫的五感體驗，更多資訊請至阿里山國家風景區管理處官網 http://www.ali-nsa.net/ 或至「阿里山 新印象」粉絲專頁查詢；更多阿里山旅遊商品請至阿里山EASY GO電商平台https://alishan.welcometw.com/ 選購。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
560 2 8139 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾熱戀郭書瑤！金陽求婚空姐女友成功
第一波水逆來了！2025年「3次水逆」避雷指南一次看
美籍員工控台積電歧視！開會講中文、升遷只給東亞裔
阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園中山國小師生赴日交流　日本首相致電歡迎與祝福

屏東翁騎車訪友繞2小時迷路　東港警出手協助

嘉義瑞里紫藤花季即將開放　TOP10咖啡館推薦

中央大學Open House Day　啟發年輕學子對未來的探索

嘉義縣全民防衛動員準備業務會議　探討災害防救策略

嘉檢訪視小組深化檢警調廉與業者交流　促進綠能發展

2025桃園潮流藝術嘉年華　打造景福宮商圈新風貌

嘉義市興華高中70周年校慶　家長校友同歡共慶

元智36週年校慶　管院成立博士學會陳建松任首屆理事長

桃園植樹節栽種在地原生植物　神準科技等企業響應生態保育

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

桃園中山國小師生赴日交流　日本首相致電歡迎與祝福

屏東翁騎車訪友繞2小時迷路　東港警出手協助

嘉義瑞里紫藤花季即將開放　TOP10咖啡館推薦

中央大學Open House Day　啟發年輕學子對未來的探索

嘉義縣全民防衛動員準備業務會議　探討災害防救策略

嘉檢訪視小組深化檢警調廉與業者交流　促進綠能發展

2025桃園潮流藝術嘉年華　打造景福宮商圈新風貌

嘉義市興華高中70周年校慶　家長校友同歡共慶

元智36週年校慶　管院成立博士學會陳建松任首屆理事長

桃園植樹節栽種在地原生植物　神準科技等企業響應生態保育

桃園中山國小師生赴日交流　日本首相致電歡迎與祝福

機車卡進工程車！嘉義19歲女外送員擦挫傷送醫

從「白帶」看健康！醫解析「4種顏色」：1狀況恐是陰道炎

砲轟《ESPN》球評是傻子　巴克利：只會談勇士和湖人

傳承50多年「煎炒蛋麵」岡山美食！海量蔥花韭菜粒大火爆炒有夠香

達飛在白宮宣布投資200億做航運建設　是被敲詐？還是逮住機會了

東京池袋聖地定名「Animate大道」　區政府：動漫影響力大幅提升

屏東翁騎車訪友繞2小時迷路　東港警出手協助

美國中斷情報共享！　俄軍「連2天空襲」烏克蘭至少25死

詹皇比賽中怒嗆「別碰我兒子」　美名嘴：很多NBA球員不理我了

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

地方熱門新聞

桃園社宅租金最低2400　逾萬人正在排隊

育德工家校慶展現多元技職教育成果

台南楠西彩繪貨櫃屋打造多功能交誼小舖齊力支持居民生活重建

金防部3月起武裝哨上線　陸軍：確保營區安全

嘉義市「潮風鈴。野餐音樂市集」人潮爆滿

獅子會小檜溪派出所旁綠地　千人植樹

2025瑞里花季禁停路段最新資訊公佈！

嘉義市牛稠溪環快東段工程動土

桃園植樹節栽種在地原生植物　企業響應

元智36歲生日　管院博士學會陳建松任理事長

2025桃園潮流藝術嘉年華　打造舊城新風貌

嘉縣警局阿里山花季　交通管制措施全公開

新北金山浪漫櫻花季！健行賞櫻兼賞杜鵑

嘉義市興華高中70周年校慶　家長校友同慶

更多熱門

相關新聞

阿里山賞櫻花夜間賞星　感受自然之美

阿里山賞櫻花夜間賞星　感受自然之美

春季的阿里山國家森林遊樂區百花綻放，白天可以觀賞櫻花、杜鵑、繡球花、紫玉蘭等花卉點綴阿里山山林，夜晚在園區內無光害的小笠原觀景平台能看到從東方升起春季的微笑曲線星象；為此，林業及自然保育署嘉義分署與嘉義市天文協會攜手推出114年4月至6月「春星斯麥爾」六梯次兩天一夜的天文生態體驗營，邀請民眾一起來探索日夜充滿生機的春季阿里山。

阿里山賞櫻景點「最新花況曝」

阿里山賞櫻景點「最新花況曝」

阿里山櫻花季3/8起「12天假日交管」　搭客運門票75折

阿里山櫻花季3/8起「12天假日交管」　搭客運門票75折

夢幻「阿里山神木下婚禮」10月登場　首推星光婚遊即起開搶

夢幻「阿里山神木下婚禮」10月登場　首推星光婚遊即起開搶

阿里山百年蒸機賞櫻列車 　2/25日開放訂票

阿里山百年蒸機賞櫻列車 　2/25日開放訂票

關鍵字：

德國柏林旅展阿里山黃勢芳

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

DK轟黃子佼別想復出

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

央視列轉發「一個中國」台藝人名單！

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面