阿里山管理處連三年　獲德國柏林旅展金城門獎肯定

▲阿里山管理處黃勢芳處長(圖右2)代表交通部觀光署出席 。(圖/阿里山管理處提供)

記者翁伊森/嘉義報導



德國柏林旅展(ITB Berlin)為世界上最大的B2B旅遊展會,參展的單位包括世界各國的酒店、旅遊局、旅行社及航空公司等旅遊相關供應商,柏林旅展不僅為旅遊界的一大盛事,更提供旅遊業者一個互相觀摩交流的平台。而金城門獎(The Golden City Gate :Tourism Multimedia Awards)係自2001年以來,在德國柏林旅展期間舉辦國際旅遊電影和多媒體的競賽,透過國際評審將參展各國最有創意的行銷旅遊影片評選出來給予獎項的榮譽。

▲阿里山管理處黃勢芳處長(圖右2)代表交通部觀光署出席 。(圖/阿里山管理處提供)



交通部觀光署阿里山國家風景區管理處(以下簡稱阿里山管理處)自2023年以來,以獨有的人文、生態及自然景觀資源角逐金城門獎,在2023年以「2022 Wedding under the Alishan Divine Tree(神木下婚禮)」影片榮獲金城門觀光影片獎國際文化藝術類(Art&Culture international)五星金獎;2024年以「Impressions of Alishan.Listen to your heart(阿里山印象.聆聽自己的心)」影片榮獲金城門影片獎生態旅遊類(Eco Tourism International)五星金星獎,而今年首次以阿里山原民生態之旅來參賽。

▲影片榮獲金城門影片獎生態旅遊類(Eco Tourism International)五星銀星獎。(圖/阿里山管理處提供)



阿里山管理處黃勢芳處長代表交通部觀光署出席德國柏林旅展(ITB Berlin)除將台灣魅力‧驚喜無限,以驚喜一波又一波的WAVE線條,勾勒出台灣四季旅遊亮點旅遊外,更將阿里山的「茶、咖啡、鐵道、原民、生態、浪漫」六大行銷主軸進行宣傳,又因阿里山是今年紐約時報評選全球52個必訪景點中獲選為第19名台灣唯一必遊的景點,更讓海外旅人對台灣更感興趣。

▲黃勢芳與旅遊業者交流 。(圖/阿里山管理處提供)



黃勢芳表示,阿里山管理處連續三年獲得德國柏林旅展金城門獎的肯定,今年特別以「Alishan Indigenous Eco-tourism-Alishan Aveoveoyu(阿里山原民之旅)」影片榮獲金城門影片獎生態旅遊類(Eco Tourism International)五星銀星獎,Alishan Aveoveoyu是原住民鄒族的我心喜悅,充滿感謝的之意,來到阿里山獨有的九大部落,感受各部落間獨一無二的鄒族傳統文化體驗,不論是原民文化、生態探索、神話故事、在地美食饗宴,都能顛覆您的想像。



阿里山的四季美景都能體供旅人精采絕倫的五感體驗,更多資訊請至阿里山國家風景區管理處官網 http://www.ali-nsa.net/ 或至「阿里山 新印象」粉絲專頁查詢;更多阿里山旅遊商品請至阿里山EASY GO電商平台https://alishan.welcometw.com/ 選購。