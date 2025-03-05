阿里山生態天文活動+櫻花季登場　白天入花叢夜間賞星

▲阿里山賞星賞櫻花 。（圖／林業及自然保育署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

春季的阿里山國家森林遊樂區百花綻放，白天可以觀賞櫻花、杜鵑、繡球花、紫玉蘭等花卉點綴阿里山山林，夜晚在園區內無光害的小笠原觀景平台能看到從東方升起春季的微笑曲線星象；為此，林業及自然保育署嘉義分署與嘉義市天文協會攜手推出114年4月至6月「春星斯麥爾」六梯次兩天一夜的天文生態體驗營，邀請民眾一起來探索日夜充滿生機的春季阿里山。

林業及自然保育署嘉義分署表示，春季星空的微笑曲線是從廣為人知的北斗七星出發，從北往南分別經過牧夫座的一等星「大角」、室女座一等星「角宿一」，一直延伸至烏鴉座所形成的曲線，沿著這條曲線，還可以辨識出雄壯的獅子座、放射狀的巨蟹座，還有機會看到大顆流星劃過天際；甚至在晴朗的夜晚，還能看到在臺灣南部地區較易觀察的南半球指標星─南十字星座，阿里山是目前在臺灣可以完整看到南十字星座的最北地點。

▲阿里山天文賞星。（圖／林業及自然保育署嘉義分署提供）

阿里山花季3/10~4/10浪漫夢幻登場，林業署嘉義分署分享阿里山國家森林遊樂區31種櫻花，尤其目前山櫻花已盛開，唐實櫻目前開花約2成，最受矚目的染井吉野櫻將於3月中旬後進入最佳觀賞期，並於祝山、沼平地區持續綻放至3月底，全台海拔最高秘境咖啡熱點，位於阿里山賓館一樓大廳的星巴克咖啡，阿里山賓館海拔2,274公尺，，以及阿里山森林遊樂園區賞櫻精華景點，讓民眾輕鬆出遊避開擁塞人潮，即時捕捉園區美不勝收的櫻花盛況！

阿里山賓館表示，阿里山國家森林遊樂區是大眾矚目、追花打卡熱點，3/10日~ 4/10日花季期間，入住櫻花季限定主題套房與日和雙人房即贈價值NT$4,800〈櫻豔繽紛〉隨行福袋，內容物包括經典的小火車造型方塊酥、櫻花日式陶瓷對杯、櫻花水壺、櫻花御守，以及香氛護膚保養品旅行組，還可體驗日式和服，就近至阿龜櫻滿開的阿里山工作站、香林橋步道、以及慈雲寺追花、打卡拍照，夢幻景象美到彷彿置身日本，讓櫻花之旅更添日和風格的浪漫，留下充滿詩意的櫻色回憶！

▲阿里山體驗搭乘小火車。（圖／林業及自然保育署嘉義分署提供）

特一提的是，四周環繞著壯麗山景，在如此清幽的秘境喝上一杯星巴克咖啡，欣賞滿山遍野的粉嫩櫻花，感受城市中無法體驗的開闊心境，如果時間充裕，還可以攜帶賓館加贈的賞櫻隨行袋，在櫻花樹下品茗、喝咖啡、品嘗私房點心方塊酥，享受安逸閒適的春日浪漫氣息。

迎接花季，許多遊客也會在假日、連假期間湧入阿里山森林遊樂園區，建議賞花搭乘大眾運輸系統，並於假日每週六、日與連續假期實施交通管制，管制日期：2025/3/8~3/9、3/15~3/16、3/22~3/23、3/29~3/30、4/3~4/6)，可於花季管制期間，預約阿里山花季〈線上預購賞櫻專車+入園門票〉搭乘疏運轉乘，避開擁塞的車潮，輕鬆進入園區欣賞一年一度的櫻花盛況。

▲阿里山櫻花盛開。（圖／林業及自然保育署嘉義分署提供）

自行開車遊客需在阿里山公路61K樂野服務區，搭乘疏運轉乘專車上山，才能抵達阿里山森林遊樂區；選擇遊覽車/阿里山郵輪巴士的遊客，必需在阿里山公路29K觸口自然教育中心對面購買門票，才能抵達阿里山森林遊樂區，搭乘台灣好行的遊客至阿里山國家森林遊樂區售票口購票後入場。可搭乘大眾交通工具：7329 高鐵嘉義站阿里山、7322 台鐵嘉義站阿里山，1835 台北轉運站阿里山、6739 日月潭阿里山。

