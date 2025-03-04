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護理師不滿「跨科支援」　邱泰源：相信醫院院長有智慧不會亂調

▲▼衛福部長邱泰源受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部長邱泰源。（圖／記者洪巧藍攝）

記者杜冠霖／台北報導

國內急診壅塞問題引發關注，重症病房一床難求，醫療量能拉警報。對於護病比調整，衛福部長邱泰源今（4日）受訪時表示，從待遇調整、加給努力，近期也會針對急重症護理費加重調整，會用各種方式，改善護理職場。至於護理師不滿跨科支援部分，邱則回應，跨科支援會造成護理人員很大壓力，會跟醫院了解，絕對要依照專業跟工作性質溝通協調，相信醫院院長很有智慧，也不太可能亂調，請大家放心。

護病比部分，邱泰源表示，首先最重要的就是留任護理師、鼓勵護理師留在職場，這一個月來一項一項努力，在各層級的三班護病比從三成到六成，包含區域醫院也有達到，最重要的是後續任護理同仁留任，從待遇調整、加給努力，近期也會針對急重症護理費加重調整。

邱泰源指出，也會看各醫院薪資，目前看起來中位數都有到達五、六萬以上，各級醫院三班護病比都有長足進步，最重要的是留任護理同仁，一直在努力，去年12月跟前年比較，護理人員也多留下3900多位，會用各種方式，改善護理職場，讓同仁留在護理界一起照顧病人。

至於護理人員不滿跨科支援負擔太大，醞釀罷工？邱泰源認為，跨科支援會造成護理人員很大壓力，會跟醫院了解，希望在勞動部分也要說明清楚，院內如何調配，相信醫院院長很有智慧，也不太可能亂調，請大家放心。

邱泰源指出，有時候需要調整工作，但也絕對要依照專業跟工作性質溝通協調，而非強迫，相信院長會妥善處理，也不可能違反勞動契約。

至於傳出男護理師服替代役擴大到私立醫院？邱泰源表示，這是護理師兵役社區服務，不是一個單位可以解決，而是國防部權責，這部分會陸續跟相關部門討論可行性。

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