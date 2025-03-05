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媽升護理長「1天只睡4小時」還要on call　突交代遺言！兒心碎

▲▼ 醫院,手術,病人,患者。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲媽媽突然交代遺言，讓他很不安。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者施怡妏／綜合報導

國內急診壅塞問題引發關注，重症病房一床難求，醫療量能拉警報，有網友表示，母親是醫院大夜班資深護理師，自從升任護理長後，每天累得不成人形，回到家也隨時待命，一天最多只能睡4小時，甚至還說「等我走後，能不能讓我穿得好看一點？」讓他很心疼也很擔心。

原PO在Dcard發文，媽媽在東部某醫院擔任大夜班的資深護理師，雖然很累，但媽媽樂於奉獻，最近被迫升任護理長，工作壓力劇增，工時也變長，幾乎所有時間都給了醫院，即使下班回家，也得隨時待命。

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原PO看到媽媽累得不成人形，非常心疼，「她值完大夜班，還得開病房會議，處理教學組的工作，完成阿長的行政事務」，雖然前任護理長已卸任，但仍以護理長的姿態指使媽媽工作，其他護理師也都聽前護理長的話。

他算了一下228連假期間媽媽的睡眠時間，「一天頂多4個小時，甚至可能根本沒睡」，再加上長期背痛，就算能躺下，也只是稍微休息。而媽媽一項不避諱談論死亡，最近突然說「等我走了之後，能不能讓我穿得好看一點，能不能幫我跑藥懺」，這番話讓他很不安，也很擔心。

貼文曝光，掀起網友討論，「勸你媽媽離職，長期下來身體會出事」、「我媽是在大醫院當了阿長當了十幾年，拼死拼活都升不上去，所幸後來自己想開退休了」、「真心覺得護理師需要更好的被對待，不論是薪資還是工時」。

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