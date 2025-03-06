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社會 社會焦點 保障人權

乘客手機寫「後面有人騷擾」示警　公車司機直接到警所逮色狼

▲ 基隆市公車。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲公車色狼現形！乘客手機示警，司機直送派出所逮人。（圖／示意照與本案無關／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市去年發生一起公車性騷擾事件，一名莊姓男子在搭乘市區公車時，涉嫌對鄰座女乘客A女進行強制猥褻行為，引發社會關注。此案經基隆地方法院審理後，法官依強制猥褻罪判處莊男有期徒刑6個月，可易科罰金，並給予緩刑3年。

判決書指出，莊姓男子2024年2月16日上午7時許，在基隆市仁愛區某公車站牌搭乘市區公車，並坐在一名素未謀面的女乘客A女旁。期間莊男無視A女的意願與抗拒，強行以右手撫摸其胸部及身體其他部位。

當公車行駛至基隆女中站時，一名即將下車的乘客向駕駛廖姓司機出示手機，手機畫面顯示「後面有人騷擾」。駕駛隨即請車上後座的女乘客移至車前，並直接駛往東光派出所報警。莊男隨後被基隆市警察局移送偵辦，檢方依強制猥褻罪起訴。

法院審理認為，莊男自稱在某社福單位工作，卻為滿足私慾而對被害人施以強制猥褻，不僅未能尊重他人性自主權，也造成被害人身心創傷，行為應受譴責。考量其犯後坦承罪行，並與被害人當庭和解，支付部分和解金，且態度尚稱良好，有悔改之意，最終判處有期徒刑6個月，得易科罰金，緩刑3年。

法官表示，刑法強制猥褻罪係指對他人施以強暴、脅迫、恐嚇、催眠或其他違反其意願之方式，進行猥褻行為者，依法可處6個月以上、5年以下有期徒刑。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
尊重身體自主權，請撥打110、113。
拒絕性騷擾，請撥打110、113。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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