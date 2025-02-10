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流感重症「要裝葉克膜」保命！太太1原因猶豫　醫喊：整個牙起來

▲桃園市張姓男子今年2月前往桃園市某醫院掛急診，過程中因身上錢不足與護理師起爭執，竟推擠與掐住護理師頸部妨害執行醫療業務，經警方到場制止送辦。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

近來流感話題廣受關注，雙和醫院心臟內科、重症醫學科主治醫師楊宗燁日前表示，有位流感重症的阿伯來急診，眼看呼吸器撐不住，他趕緊建議家屬用葉克膜保命，結果患者妻子的一席話，讓他瞬間抓狂，當場進行衛教，慶幸最終有將阿伯從鬼門關救回。

楊宗燁日前在Threads發文提到，先前來了一個流感重症的阿伯，插管第二天呼吸器撐不住，於是他建議家屬要用葉克膜保命；結果病人太太竟猶豫了，表示「不想讓他太痛苦。」

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他坦言，聽到這番話一整個牙起來，連忙回應「這是急性的問題，不是末期疾病，不能放棄，給他一周機會，不要猶豫，要趁現在。」接著火速請心外醫師幫患者放葉克膜。

▲在桃園市某知名醫院住院的八旬婦人上周六遭擔任院方麻醉師的女兒朝臉部爆打，導致鼻青臉腫，隔鄰住院病患有人看不下去憤而向院方通報。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

事後，楊宗燁向《ETtoday新聞雲》記者透露，病人已經順利移除葉克膜了。而患者家屬也在留言區道謝，「謝謝你，我就是她女兒！不知道該怎麼形容對你的感謝，還有裡面的護理師人也都超棒的！真的再一次鞠躬，謝謝你們，真的感謝有你們辛苦的付出。」

文章狂吸超過2.4萬讚，大票網友紛紛回應，「家人有裝過，但因為是醫生判定需要裝，所以整筆費用是健保給付。症狀是心肌梗塞，已經是病危急救中的狀態」、「家人曾經裝了8天葉克膜！該裝還是要裝」、「很多人搞不清楚急性和末期的放棄急救」、「謝謝醫師在家屬猶豫不決時，直接指點明路」、「多學到一件事，急性問題跟末期疾病」、「這個時候就需要醫生衛教了」。

►本文由楊宗燁醫師授權引用。

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