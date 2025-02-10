流感重症「要裝葉克膜」保命！太太1原因猶豫　醫喊：整個牙起來

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

近來流感話題廣受關注，雙和醫院心臟內科、重症醫學科主治醫師楊宗燁日前表示，有位流感重症的阿伯來急診，眼看呼吸器撐不住，他趕緊建議家屬用葉克膜保命，結果患者妻子的一席話，讓他瞬間抓狂，當場進行衛教，慶幸最終有將阿伯從鬼門關救回。

楊宗燁日前在Threads發文提到，先前來了一個流感重症的阿伯，插管第二天呼吸器撐不住，於是他建議家屬要用葉克膜保命；結果病人太太竟猶豫了，表示「不想讓他太痛苦。」

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他坦言，聽到這番話一整個牙起來，連忙回應「這是急性的問題，不是末期疾病，不能放棄，給他一周機會，不要猶豫，要趁現在。」接著火速請心外醫師幫患者放葉克膜。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

事後，楊宗燁向《ETtoday新聞雲》記者透露，病人已經順利移除葉克膜了。而患者家屬也在留言區道謝，「謝謝你，我就是她女兒！不知道該怎麼形容對你的感謝，還有裡面的護理師人也都超棒的！真的再一次鞠躬，謝謝你們，真的感謝有你們辛苦的付出。」

文章狂吸超過2.4萬讚，大票網友紛紛回應，「家人有裝過，但因為是醫生判定需要裝，所以整筆費用是健保給付。症狀是心肌梗塞，已經是病危急救中的狀態」、「家人曾經裝了8天葉克膜！該裝還是要裝」、「很多人搞不清楚急性和末期的放棄急救」、「謝謝醫師在家屬猶豫不決時，直接指點明路」、「多學到一件事，急性問題跟末期疾病」、「這個時候就需要醫生衛教了」。

►本文由楊宗燁醫師授權引用。

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