諮詢300律師救王薀！李威從護航到窩裡反　關鍵原因曝

▲李威為了保護王薀，曾召集網路會議指導信眾應付檢警詢問。（資料照／記者黃宥寧、劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

作家王薀因懷疑蔡姓會計弄錯帳，害他損失數百萬元，涉嫌連續2個月指使信徒以10大酷刑凌虐、霸凌，導致蔡女死於橫紋肌溶解症，事發後王薀與信徒李威組成「0724臨時」群組，由李威召開網路會議指導其他信徒應對檢警詢問，甚至打給2、300位律師諮詢法律問題，全案一度陷入瓶頸，直到李威在偵訊時，發現自己在藝人光環下犯了大錯而吐實，幫助檢警釐清精舍命案經過。

據了解，王薀(本名王江鎮)自稱上師，信眾深信在王薀的指導下，可怯除災厄疾病，每次聚會時，信眾都不敢對神佛般存在的王薀有任何質疑，2024年5月起，因為王薀懷疑死者蔡女做錯帳，3大女護法開始要求蔡女每天「大禮拜」500次、背人行走、打滾、跳高、拉衣領迫下跪、施以來回拖行等各種霸凌。

蔡女遭虐待的同時，其他信眾會被點名上前，斥責蔡女不認錯，數落蔡女不尊敬上師，宗教團體的氛圍高漲下，個性強硬的蔡女不願屈就，反遭更致命的拳打腳踢、颱風天拉到門外淋雨、綁在推車上等對待，而信眾們卻堅信，逼蔡女向王薀認錯，是為了蔡女好，這樣蔡女才可以獲得王薀的救贖。

▲蔡姓女死者生前被綁在推車上運送離開案發現場。（資料照／記者邱中岳翻攝）

2024年7月25日凌晨，蔡女在聚會的「水月草堂」出現橫紋肌溶解症時，有信眾發現情況有異，通知3大女護法幹(讀音同韓)子昀、游秀鈴、梁碧茵，王薀得知後，立刻要求組成「0724臨時」群組，討論如何避免案情曝光，並找剛好是蔡女同學的黃姓信徒，打電話給蔡女姐姐，佯稱蔡女早就換去別的道場修行，關心蔡女的遭遇。

為了保護王薀，李威除聽從王薀指示，召開網路會議教導信徒如何應對檢警詢問，另外與其他信眾分頭打給2、300位律師詢問相關法律問題，以至於這起精舍命案在爆發之初，到案信眾對蔡女死因支吾其詞，絕口不提王薀。

台北地檢署主任檢察官陳映蓁與承辦檢察官廖維中深感全案有看不見的黑手在幕後操控，指揮警方持續調閱分析監視畫面，過濾出曾在命案當天進出現場人員，並查扣相關手機還原刪除的對話紀錄，並取得錄音檔，發現李威在案發後代表王薀，在信徒間協助聯繫的重要角色。

而因戲劇演出成名的李威，曾享有極高的藝人光環，深知公眾人物在社會上言行的重要性，在接受檢察官偵訊時，供出死者遭霸凌的經過，率先指出王薀涉案情節，因此3度被以證人身分傳訊作證，雖最後1次以傷害致死共犯被告身分遭傳訊，但獲檢察官同意，依《證人保護法》窩裡反條款，請求法院減輕或免除其刑。