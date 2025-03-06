還原精舍殺人懺悔煉獄！10大酷刑凌虐奪命　美女護法淪蛇蠍劊子手

▲幹子昀是王薀信任的3大女弟子之一，涉嫌聽從王薀指示傷害他人致死遭起訴。（圖／記者劉昌松攝、翻攝）

記者劉昌松／台北報導

作家王薀領導的地下宗教團體，因懷疑蔡姓會計弄錯帳，涉嫌指使其他信眾逼蔡女認錯懺悔，從2024年5月起，要3大女護法逼蔡女每天「大禮拜」500次、背人行走、斥責逼認錯、打滾、跳高、拉衣領迫下跪、來回拖行、拳打腳踢、拉到門外淋雨、綁在推車上運送，蔡女飽受10大酷刑2個月慘死，主導霸凌的王薀直到最後仍不認罪，推稱是3大女護法沒聽他的話，才會釀成憾事。

起訴指出，本名王江鎮的王薀對外自稱「王薀老師」，對信眾則自稱「上師」，他住的地方叫「讀書會」，最信賴的3大女護法幹(讀音同韓)子昀、游秀鈴、梁碧茵是「讀書會師姐」，3女都住在王薀的樓上，可直接聯繫王薀，其餘信眾平常會到附近的「水月草堂」茶館集會。

2024年2月下旬，負責這個地下宗教團體財務的蔡姓女會計，被王薀懷疑算錯帳，導致王薀離婚分配的財產少了數百萬元，還疑似傳染新冠肺炎給王薀愛徒幹子昀，對其他信眾不禮貌，王薀為此召集聚會「研討」，與信眾討論要如何改善蔡女行為，並要求蔡女剃度出家。

▲王薀否認指使霸凌，推稱是信徒都不聽他的話了。（資料照／記者劉昌松攝）

蔡女無法接受光頭形象，但幹子昀請示王薀後，在5月19日深夜，與女尼吳慧珠一起在眾人眼前，強迫幫蔡女剃頭，並命令蔡女每天要做五體投地的「大禮拜」400到500次，蔡女被體罰到6月間，跑到陽台跨越欄杆，揚言自殺，王薀下令蔡女和吳慧珠一起改住到精舍去，但每天要持續做大禮拜。

2024年7月1日起，因「三大護法」之一的梁碧茵也不小心得罪王薀，經「研討」後，命令蔡女與梁女互罵，互相背起對方行走2公尺、或是背著跳起來，或是在地上打滾，之後王薀又命令蔡女在「水月草堂」內助跑跳高，想辦法摸到天花板上的燈具。

蔡女遭霸凌到7月23日達到極限，李威(本名李翊瑋)與妻子簡瑀家等信眾圍著蔡女展開批鬥大會，由王薀開始命令蔡女「說自己哪裡做錯，請求原諒」，其餘信眾則先後上前怒罵「妳是啞巴嗎」、「趕快道歉」，蔡女被迫做了2次小禮拜後拒絕再配合，幹女等3大女護法抓的著蔡女衣領，強逼蔡女起身、下跪，李威等人則在一旁出生吆喝，要求蔡女道歉，「不要裝了」。

▲女主持吳慧珠涉嫌強迫死者剃度出家 。（資料照／記者劉昌松攝）

等蔡女體力不支倒地不動，信眾人還上前推拉、腳踹，直到24日凌晨1點40分，當時颱風過境，王薀見時間晚了，先行回到住宿的「讀書會」，剩下的信眾把蔡女拉到水月草堂門口淋雨，期間有計程車經過，信眾還刻意撐傘遮蔽，避免駕駛看到蔡女倒臥情形，最後以透明雨衣、膠帶把蔡女綁在手推車上，運回精舍。

▲黑幫式宗教審判。（圖／記者黃宥寧製）

全案經檢警抽絲剝繭，查出王薀是這起宗教霸凌案的主導者，但王薀仍堅稱無辜，推稱3大女護法幹(讀音同韓)子昀、游秀鈴、梁碧茵都不聽他的話了，如果幹女等人有聽話，就不會發生這種事情，台北地檢署檢察官廖維中調查後，依傷害致死、幫助傷害致死、強制、幫助強制等罪起訴王薀等13人。