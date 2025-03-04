以為是5080顯卡廣告　細看「竟是飛機杯」！業者：仁勳爸爸別告我

▲廣告吸引眾人目光。（圖／翻攝自FB路上觀察學院）



記者施怡妏／綜合報導

有網友經過台北市大安區新生北路，看到一個廣告看板，乍看之下以為是輝達（NVIDIA）GeForce RTX 5080顯示卡廣告，仔細一看，居然是情趣用品「飛機杯」的廣告，看板上的人物還模仿輝達執行長黃仁勳，穿上招牌皮衣，許多人大笑「叫你模仿沒要你超越」。貼文釣出業者留言，「拜託仁勳爸爸不要告我」。

有網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，該廣告其實是情趣用品飛機杯的廣告，模仿「輝達GeForce RTX 5080顯卡」的設計，將「NVIDIA」改成「AVIDIA」，「GeForce」變成「GETPORNS」，並寫下CUP 5080系列，顛覆遊戲規則，廣告上的人物還模仿黃仁勳，穿上招牌皮衣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

產品特點包括多頻低噪技術、伸縮震動處理器和立體顆粒柔軟核心，套組價5080元，讓許多人乍看之下誤以為是顯卡廣告。

許多網友看到照片笑翻，「老闆我買的5080怎麼插不進去」、「黃仁勳律師團準備熱身」、「全台北我就最服他們家的廣告」、「AVidia，太有才了」、「夢天堂的廣告永遠不會讓我失望」、「不得不佩服光華商場對面那家店的海報，迎合時事的功力還真不是普通的強啊」、「沒仔細看以為是什麼3C產品」、「昨天外送經過看到整個爆笑、連售價都硬要」、「笑死，這才夠資格放看板」。

業者「情趣夢天堂Toys」留言，「哈哈 又是我啦...」「拜託仁勳爸爸不要告我啊啊啊啊啊」。還有網友好奇「我就納悶他們做廣告帆布都不用錢嗎？更換頻率也太快」。「情趣夢天堂Toys」則回應「花點錢能讓各位夢寶們每次看到都會心一笑......值啦」。