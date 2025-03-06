鏡民調／高雄內戰！林岱樺支持度第一　1綠委緊追「綠支持者最挺」

▲林岱樺涉詐助理費遭調查！高雄市長初選添變數。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者杜冠霖／台北報導

2026九合一選舉高雄市長部分，綠營競爭者眾。《鏡新聞》今（6日）公布最新民調，高雄市長陳其邁最新施政滿度高達76.0%。接班人部分，綠委林岱樺雖受助理費案影響，支持度仍有24.6%，領先賴瑞隆的22.7%、邱議瑩14.7%、許智傑13.3%。若與政黨支持交叉分析，則民進黨支持者最支持賴瑞隆、國民黨支持者則較傾向林岱樺。

民調調查，高雄市長陳其邁最新施政滿度，高達76.0%高雄市民表示滿意，其中39.2%非常滿意、36.8%還算滿意、15.9%高雄市民表示不滿意，包含11.2%不太滿意、4.7%非常不滿意、8.1%未表態。

至於陳其邁接班人部分，雖綠委林岱樺受助理費案影響，支持度仍領先、達24.6%，賴瑞隆22.7%居次、邱議瑩14.7%、許智傑13.3%，另有24.7%未表態。若與政黨支持度交叉分析，互比式民調部分，則民進黨支持者中30.9%支持賴瑞隆、邱議瑩為19.3%、林岱樺19.1%、許智傑為18.6%。國民黨支持者部分，則林岱樺支持度為36.2%、賴瑞隆16.3%、許智傑8.0%、邱議瑩7.9%。

民調也詢問，林岱樺因涉嫌詐領助理費被檢調約談，喊出「政治干預司法，司法干預初選」，36.1%高雄市民表示贊同這個說法、42.9%高雄市民表示不贊同這個說法，21.0%未表態。至於助理費案是否影響選情？66.8%高雄市民認為有影響、25.3%高雄市民表示沒有影響。

▼鏡新聞高雄市長民調。（圖／鏡新聞提供）

此調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2025年3月2日至4日，調查戶籍於高雄市且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話541人、手機551人，共1,088份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.97%。調查抽樣方法採用高雄市各區電話比例進行分層抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台，經費來源：鏡電視。