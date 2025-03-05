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昔「平民水果」香蕉零售飆破百！他怒喊「放任上漲」：沒人管嗎

近來香蕉價格飆漲，讓不少人買不下手。（示意圖／翻攝自unsplash）

▲近來香蕉價格飆漲，讓不少人買不下手。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

近來多種水果價格上漲，過去的「平民水果」香蕉也讓許多人買不下手，根據專業蔬果批發行情網站最新數據，本週香蕉平均批發價每台斤68元，推估零售價達每台斤200元。對此，就有網友驚呼「比颱風來的時候還貴」，質疑是在放任市場亂漲價。

這名網友昨（4）日在PTT以「台灣已經放任物價上漲了嗎？」為題發文，表示現在便當1年漲1至2次，雞腿飯平均120～130元左右，而香蕉本來是很便宜的水果，現在漲翻天，比颱風來的時候還貴，「我覺得是歷史天價了，台灣已經放任物價上漲了嗎？還有人在管嗎？」

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貼文曝光後，不少鄉民也「很有感」，紛紛在底下留言道，「香蕉到底誰在買，貴成這樣不會放到爛嗎」、「香蕉有史以來最貴了吧」、「為什麼最近香蕉這麼貴啊」、「香蕉真的很誇張」、「比外國物價還高了，薪水也沒人家高」、「短短幾年，常吃的控肉飯已經從55漲到110」、「以前吃不飽可以多花一點錢買兩個便當，現在要用以前兩個便當的錢買一個吃不飽的便當」。

也有人說到，「放心還會漲的」、「等電價一漲，還有甚麼東西不會漲的」、「之後會更高，電價基本工資原物料都漲」、「工資漲7塊錢可以幹嘛，東西貴到哭耶，肉蛋奶水果都超貴，去超市一小盒肉就近百了，一個人吃都不太夠」。

還有網友指出，「超商香蕉還是一根20」、「香蕉晚上路過看了一下，一斤95元，隨便拿」、「現在香蕉貴是因為去年的10月颱把香蕉樹吹掛了」、「香蕉連3個颱風尻倒，要回穩沒那麼快」、「香蕉特貴主要不是全國物價上漲，而是產量少」、「政府說通膨不到2%，你不要亂說話哦」、「罷免比你吃飯還重要」。

根據「當季好蔬果」網站資料顯示，本週全台香蕉平均批發價達到每公斤113.2元（每台斤67.9元），預估零售價格每公斤340元（每台斤204元），成交量為274公噸；而在去（2024）年同期，每公斤成交價為42.4元，成交量達451.5公噸。

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