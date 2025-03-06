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法官：詐騙多又判太輕被詬病　車手取款3次要關4年10個月

記者黃翊婷／綜合報導

戴姓男子、林姓男子加入詐騙集團擔任車手，該詐團在2023年12月至2024年1月間陸續對3位民眾施詐，共計騙得686萬元。新竹地院法官認為，國內詐騙集團橫行，司法判決對詐欺犯罪量刑過輕，長期為人詬病，戴男和林男雖然不是幕後主導犯罪的人，但他們的行為同樣不能輕縱，最終依法判處林男有期徒刑2年6個月、戴男4年10個月。

手銬，人犯，受刑人（圖／視覺中國CFP）

▲戴男和林男因擔任詐團車手，被法官重判。（示意圖／VCG，非本案當事人。）

判決書中記載，戴男在2023年12月間加入詐騙集團擔任面交取款車手，每次取款成功便可獲得取款金額1％的報酬；林男則是在同年10月間加入詐團，同樣擔任車手，每完成一次任務就可以拿到2000元至2萬元不等的報酬。

該詐團在2023年12月至2024年1月間以投資股票獲利等話術，成功從3名受害者手中騙得266萬元、140萬元、280萬元，共計686萬元，並指派戴男、林男攜帶假的收據、識別證，與受害者面交款項。後來因受害者們發現異狀，報警處理，戴男、林男很快便被警方循線逮捕。

新竹地院法官認為，戴男和林男都是20多歲、有工作能力的人，卻加入詐團擔任車手，雖然他們已經坦承犯行，但此案詐騙金額高達686萬元，2人雖非幕後主導犯罪的人，但斟酌我國詐團橫行，司法判決對於詐欺犯罪量刑過輕，長期為人詬病，他們行為不應輕縱。

最終，法官依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處林男有期徒刑2年6個月，另依犯3人以上共同詐欺取財罪，共3次，判處戴男有期徒刑4年10個月，全案仍可上訴。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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