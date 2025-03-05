愛上「敘利亞將軍」屏東婦遭詐20萬　釣出車手報仇

▲東港警分局逮獲車手 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港一名女子在社群認識自稱敘利亞將軍欲來台與她結婚，要向聯合國繳交保證金，誘騙她20萬元現金；另一人則被誘騙保證獲利，騙走他90萬元現金。詐團欲兩度行騙時，兩被害人查覺有異，向東港警分局報案，協助警方逮獲兩名車手，訊後依詐欺罪嫌移送法辦。

東港地區一名女性被害人在社群網站以「單純交友為前提」粉絲專頁認識自稱敘利亞將軍之人，經過一陣噓寒問暖後，稱要來台與被害人結婚，後以要向聯合國繳交保證金等名目要求被害人將款項交予收款專員，騙走了20萬元；另名被害人係在社群網站看到投資廣告後，被騙走90萬元。

詐騙集團得手後，欲兩度行騙，兩名被害人看到反詐宣導資訊後懷疑有異，至派出所詢問，東港分局員警隨即告知係遭到詐騙，並指導兩被害人配合警方實施誘捕，分別於3月3、4兩天各查獲車手1人。



經調查得知，兩車手均係透過網路社群認識「總裁老公」、「董事長男友」而被要求協助收取貨款、協助資金調度等理由，而成為取款詐騙車手。



東港分局長高志正表示，詐騙集團利用假身分虛構異性角色活動在網路上隨機認識民眾，透過每日噓寒問暖，建立感情連結，再以諸多理由要求匯款或交款及購買點數，甚至是被利用成為取款車手，除遭受損失外也讓自己身陷官司泥淖；提醒大家投資請循合法管道(銀行或券商)，才有保障、只要聽到穩賺不賠、到府收款，絕對是詐騙，有任何詐騙疑慮，請立即撥打165專線諮詢。