報價2萬／月求合作！內行一看連結搖頭：「這網址」很多有問題

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

詐騙手法越來越多樣，一不小心可能就會誤入陷阱。有網友表示，最近有個粉絲數頗多的帳號收到私訊，詢問他接不接商業推廣合作，只要在帳號主頁推廣對方的商城連結即可。不過，對方聲稱合作要簽一個擔保平台發布合作訂單，並附上一個連結，令原PO警覺「越看越覺得怪怪的，是不是詐騙？」話題引發討論。

有網友在PTT的WomenTalk板發起問題「請問這是新型詐騙嗎？」文中貼出多張截圖，「最近粉絲頗多的帳號收到這個私訊，越看越覺得怪怪的，是不是詐騙？」只見他收到私訊詢問「接商業推廣合作嗎？」

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接著貼出一個賣場連結，指稱合作模式是將商城連結放在主頁推廣，每個月幫忙發一篇貼文就可以了，會月付酬勞，報價一個月2萬塊台幣，合作期限最少3個月。

不過講到後來，對方表示，合作要簽一份擔保平台發布合作訂單，他才能付款，接著原PO得和平台簽約，簽完就會過戶到平台登記的帳戶。

貼文一出，許多人馬上點頭，「小心為上」、「網址怪怪的，最好先看一下。應該是詐騙」、「網域是中國的。」就有內行曝光手法，「是詐騙。網址.top的域名很多有問題，轉址到其他詐騙網站。有一種手法是你去拍證件後，他匯髒錢給你，叫你留1-3%後買耳機（話術是衝流量、營收。實際是你在洗錢，很快警示帳戶）。」