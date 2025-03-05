打小人、穿紅衣！3招「驚蟄開運法」讓你一整年順風順水

記者黃稜涵／綜合報導

今天迎來二十四節氣中的「驚蟄」，不僅象徵「春雷乍響、萬物甦醒」，更是啟動好運的關鍵時刻，想要驅散邪氣、遠離小人，可要把握今天，《科技紫微網》點出3招「驚蟄開運法」，讓你一整年順風順水！

▲「驚蟄」穿紅色衣物能增強個人能量、驅散晦氣。（圖／取自免費圖庫pexels）



第一招：雷鳴開運法

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驚蟄象徵春雷初響，傳統上認為雷聲能震動天地、驅邪避害，並喚醒潛藏的好運。若當天雷聲響起，建議立即誠心許願，象徵開啟全新的運勢。若未聞雷鳴，也可透過敲擊銅鑼、擊鼓或播放雷聲音頻來模擬，為自己提振氣場。今天穿戴紅色衣物或飾品能進一步增強個人能量、驅散晦氣，迎接新的機會與挑戰！

第二招：驚蟄打小人法

俗話說「驚蟄驚蟲，打小人」，這一天特別適合驅趕小人、擺脫不順。傳統習俗中，人們會用鞋底拍打寫有「小人」名字的紙人，以象徵性地斬斷負能量。如果不方便進行完整儀式，也可以在今天手持舊鞋輕拍地面三下，象徵震退小人。另外，可前往廟宇參拜虎爺，防範口舌是非、淨化氛圍，帶來全年的平安與順利，也可以佩戴象徵辟邪的飾品，如桃木飾品、紅繩等，加強自身的保護力。

第三招：辛香驅穢開運法

驚蟄過後，陽氣逐漸上升，是補充元氣、提振精神的好時機。可食用薑、蒜、韭菜等屬陽的食物，象徵增強能量、驅寒迎新。傳統上還有「驚蟄吃梨」的習俗，寓意去除風邪、潤喉護嗓。今天不妨來一杯薑茶或紅棗茶，或煮一碗韭菜蛋花湯，為身體補充活力，同時為春天的運勢注入滿滿動能！