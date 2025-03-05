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蝦幣「疑抓到女友劈腿」　他驚見千元保險套：難怪狂出差

▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

▲女友要用蝦幣幫折抵手機錢，原PO發現怪怪的。（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／劉維榛報導

「用蝦幣疑似抓到女友劈腿！」一名男網友崩潰表示，女友向來痛恨AA 制，沒想到自己手機壞了，女友竟願意幫出一點，而且是要用蝦幣折抵，讓原PO哭笑不得。不料，事後意外發現女友曾下訂千元的保險套訂單，取貨門市還在外縣市，讓原PO懷疑這半年來頻繁出差的女友，可能隱藏著驚人秘密。

一名男網友在Dcard表示，女友是個超級討厭AA制的人，還曾說過「會AA的男生根本沒資格交女友」，沒想到最近原PO手機壞掉，女友大方表示可以幫出一點，當作情人節禮物，沒想到追問原因後，頓時頭冒一道綠光。

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女友坦言，APP上有多一些蝦幣，可以用來折抵手機錢。原PO事後越想越不對勁，由於兩人可以互看手機，趁女友睡覺時，發現幾個月前有兩、三筆千元訂單，購買明細還出現保險套，讓原PO越看越生氣，「光保險套就買到1000多元...家裡一個都沒有？」

更怪異的是，取貨門市在別的縣市，原PO猛然一驚直呼，「難怪女友最近半年狂出差！」但礙於沒有實質出軌或約砲的證據，原PO無奈求問，女友確實很愛賺取蝦幣，就怕是誤會了她，「要攤牌問清楚嗎？怎麼說比較好？是不是一攤牌，不管怎樣這段感情都沒救了？怎麼可以這麼荒謬...該怎麼辦？」

底下網友回應，「不管有沒有劈腿，用蝦幣折抵當情人節禮物就很瞎了吧」、「蝦幣不能當證據，但可以看LINE有沒有奇怪的訊息」、「有了懷疑就問清楚，不然你永遠不能信任他」、「也有可能幫別人買賺蝦皮啊」、「討厭AA的人有可能幫別人付保險套的錢嗎？我的蝦幣也好幾千，都拜託家人用我的帳號消費，幫忙使用蝦幣，不然會過期，建議問清楚比較好」。

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