花蓮18歲妹遭男友「持球棒痛毆」！痛到在大街上慘叫

記者柯政誟、柯振中／花蓮報導

花蓮縣玉里某酒吧日前發生傷人事件，21歲的黃姓男子與朋友到酒吧聚會，18歲的陳姓女友懷疑他是到酒吧找異性友人，雙方爆發口角衝突，黃男因此氣得拿出球棒，出手痛毆陳女。警方經過調查，將嫌犯帶回偵辦，並查扣做案工具，全案依照傷害、違反社會秩序維護法，函送花蓮地檢署偵辦。

▲花蓮18歲女子遭到男友痛毆，當街逃竄慘叫。（圖／翻攝「黑色豪門企業」）



根據調查，黃男2月16日與朋友相約，凌晨1點多前往某間酒吧消費，不過黃男的女友陳女得知消息，懷疑男友是去找異性友人，因此感到相當不滿，到現場後試圖闖入酒吧理論。

▲▼花蓮18歲女子遭到男友痛毆，當街逃竄慘叫。（圖／翻攝「黑色豪門企業」）



黃男眼見女友情緒激動，多次要求對方離開，雙方進而爆發口角，黃男因此氣得折返回車上，拿出球棒出手痛毆。陳女眼見男友手上拿著武器，嚇得四處逃竄，更是想向隔壁店家求救，但仍因為躲避不及，被男友拉到路上痛毆，痛得她不斷發出慘叫聲。

事後經過黃男安撫，陳女情緒恢復穩定，黃男於是載著女友回家休息。由於案發過程被翻拍、PO上網路，玉里分局得知以後，循線展開調查，一小時內鎖定涉案男子的身分，並將人帶回偵辦，並查扣作案工具球棒一支，全案依傷害、違反社會秩序維護法函送花蓮地方檢察署偵辦。