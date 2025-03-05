王大陸教唆打運將爆「內鬼洩密」　曝「2大疑點」新北警要查了



▲王大陸找人毆打司機獲500萬交保。（圖／翻攝自Instagram／taluwang）



記者陸運陞、張君豪／新北報導

王大陸繼日前涉裝病企圖取得免服兵役診斷書閃兵被捕後，4日再因教唆富二代朋友及小弟圍毆Uber司機2度被新北警方拘提到案，檢方訊後聲押禁見但被法官裁定500萬元交保，但案件疑點實在太多，包含Uber司機的車籍個資是如何遭王大陸等人掌握，以便鎖定對象聚眾圍毆，另外被害人被圍毆迄今快滿1年，若非新北檢偵辦王大陸閃兵案件溯源，王大陸教唆友人圍毆的惡劣犯行可能石沉大海，新北檢也針對王嫌等人涉嫌個資法案件深入追查。

疑點一則是Uber派車APP屬於隨機配車，若王大陸不滿車型太老舊，可以選擇高級進口車的尊榮方案，另外派車司機的個資系統並未暴露司機全名及聯絡方式，頂多王男心生不滿僅可記下車號，但關鍵在於，王大陸及共犯一定是透過相關人員進入監理車籍系統查詢被害人個資，新北警方也證實，「會調查游男取得被害人個資是否有警方涉案」。





▲王大陸涉嫌教唆富二代游翔閔痛毆司機 。（圖／翻攝游翔閔IG）

全台警方歷經多次洩漏民眾個資風波後，早已建置嚴密的警用系統查詢規範，警政署資訊組後台主機對所有警員查詢資料都留下紀錄備份，只要發查誰登錄過警用車籍查詢系統查詢被害人車籍，真象呼之欲出，但王大陸教唆富二代及小弟圍毆被害人案情恐繼續延燒。

疑點二則是游男早在去年4月間就教唆小弟跟蹤圍毆Uber司機，但案發地點新北市中和區卻聲稱被害人沒有完成報案，問題是內政部早在數年前就修法，對黑幫聚眾鬥毆採取最高標準處理，聚眾鬥毆案件早已非告訴乃論、不是一句「被害人不願提告」、「沒有完成報案」就可毫無作為長達11個月。

關鍵在於，警方轄區放任一名職業駕駛人被黑衣人大庭廣眾下圍毆，事發當下居然沒有報案，事後也沒有調閱監視器、查訪目擊者、約詢相關涉案人的偵查動作，也沒有立案報請地檢署檢察官指揮，對此，新北警回應「絕無吃案情事」，但現實邏輯卻是，若非新北檢深入追查王大陸閃兵案發現新事證，該名Uber被藝人教唆圍毆的惡劣案件恐石沉大海。

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