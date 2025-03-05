檢聲押王大陸被擊敗！幕後超大咖律師背景曝　辦過一籮筐大案

▲王大陸接連遭檢察官拘提，選任的辯護律師曾益盛來頭不小。（資料照／翻攝王大陸臉書）

記者劉昌松／台北報導

藝人王大陸接連因逃避兵役、教唆傷害UBER司機遭調查，新北地檢署4日向法院聲請羈押禁見，經法院審理後，改以500萬元交保，外界好奇聲押遭駁回原因的同時，赫見王大陸的辯護律師，是曾在台北地檢署擔任黑金組檢察官的曾益盛，公職期間辦過許多重量級案件，轉任律師後也曾為八仙塵爆等矚目案件被告辯護。

曾益盛是司法官訓練所38期結業，擔任檢察官期間，曾承辦扁嫂吳淑珍捲入的貴婦團SOGO禮券案、中信金插旗兆豐金的紅火案，也曾參與拉法葉艦採購弊案，以及和平醫院疑似隱匿SARS疫情案，因偵破進口車藏252公斤K他命走私案，獲選全國反毒有功人士，擔任台北地院法官期間，審理江國慶冤獄案所衍生的軍方補償案件。

專任律師後，曾益盛豐富的刑事偵查與民事審判經歷獲得青睞，在八仙塵暴案中，與律師絲漢德等人一起合作，為八仙董事長陳柏廷、總經理陳慧穎姊弟辯護；在泰山經營權中，曾益盛也接受泰山詹家委任，對戰市場派大股東龍邦國際，因為曾益盛名氣過大，近年常有詐騙集團冒用「檢察官曾益盛」名義行騙，讓曾不堪其擾。

而疑似受王大陸教唆傷人的游翔閔，則是委任律師李威霖進行辯護。李威霖是台大法學碩士，2022年取得律師證照，目前在包括曾任檢察官的於知慶等前司法官合夥成立的恆昇法律事務所服務，在龐大後援支持下，辯護實力也不容小覷。