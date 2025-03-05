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司機與王大陸爆衝突！遭3人「華中橋攔下毆打」　2度報警過程曝

記者陸運陞、劉人豪／新北報導

藝人王大陸涉教唆傷害Uber司機，今（5）日以500萬元交保。此案起因於去年4月18日，王大陸與司機發生糾紛，並對著司機怒比中指，同年4月25日有3人跟蹤司機，司機覺得有異狀到派出所，司機離開後又在華中橋被堵到遭毆打，之後再度到派出所，警方詢問是否要先驗傷再報案，不過司機離開後就沒返回，因此無報案資料。

▲▼ 王大陸比中指畫面曝 。（圖／翻攝當事人IG）

▲王大陸比中指畫面曝。（圖／翻攝當事人IG）

這起案件發生在去年4月，當時王大陸從北市大安區復興南路一段搭車，準備前往位於信義區仁愛路，但途中他認為司機繞路，雙方先在車上爆發第一次衝突，抵達目的地後，王大陸下車後發現自己的鑰匙遺留在車上，於是想開車門拿鑰匙，但因該車為特斯拉，王大陸打不開門，便怒敲車窗要求司機停車，雙方爆發第二次衝突，王大陸事後向友人游男抱怨此事，游男則透過管道得知連男個人資訊，並唆使他人在新北地區攔車痛毆。

據了解，去年4月25日有3名男子開兩台車跟蹤Uber司機，司機發現有異狀，就跑去派出所說被跟蹤後，但因查無不法所以司機離開，之後3人在華中橋又堵到司機，當場攔車打人後落跑，司機再度到派出所說遭人毆打，警詢問是否需要協助或驗傷，隨後司機離開後就沒再返回派出所。

新北市刑警大隊長蕭瑞豪表示，檢警專案小組偵辦王大陸涉嫌違反兵役法相關案件，於調查過程中主動發現查扣證物內王姓嫌犯涉及教唆傷害情事，經進一步過濾相關資訊後，隨即由新北地檢署聲請搜索票、核發拘票，拘提嫌犯到案，並擴大偵辦。目前全案仍在深入調查中，專案小組將持續追查其他共犯，依法嚴辦。

針對部分媒體質疑警方是否涉及吃案情形，蕭瑞豪指出，「經查並無此情事」，並強調警方偵辦案件均秉持公正、依法處理。至於本案嫌犯如何取得被害人相關資訊，檢警正積極追查釐清中。

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