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王大陸「外包」暴打Uber司機　富二代竟有「內鬼」私查個資

▲▼王大陸（右）涉嫌教唆富二代好友游翔閔(左)毆打司機 。（圖／翻攝王大陸、游翔閔IG）

▲游翔閔(左)疑透過非法手段取得被害司機個資，並找人痛毆替王大陸(右)出氣。（圖／翻攝王大陸、游翔閔IG）

記者陸運陞、吳佩蓁／新北報導

藝人王大陸涉嫌教唆友人游翔閔痛毆計程車司機，2人依傷害罪等被聲押禁見，新北地院裁定王500萬元交保。王大陸去年4月透過Uber叫車，途中與連姓司機起口角，事後王向友人游翔閔抱怨，游疑似透過特殊管道非法取得司機個資，並撂人痛毆司機。全案近1年才曝光，究竟游男如何拿到司機個資？當中是否有公務員涉案，成為檢警追查重點。

據悉，王大陸與司機起衝突下車後，他越想越氣，曾要求Uber提供司機個資，遭拒絕後才又找游男幫忙出氣。初步研判，王大陸記下司機車牌交給游翔閔，游再透過非法手段調閱車主個資，並撂人到司機家堵人痛毆。對此，新北市刑警大隊表示關於游男如何取得被害司機個資，檢警正積極追查釐清中。

新北市刑警大隊否認吃案，強調檢警專案小組偵辦王大陸涉嫌違反兵役法相關案件，於調查過程中主動發現查扣證物內王大陸涉及教唆傷害情事，經進一步過濾相關資訊後，隨即由新北地檢署聲請搜索票、核發拘票，拘提嫌犯到案，並擴大偵辦。目前全案仍在深入調查中，專案小組將持續追查其他共犯，依法嚴辦。

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