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王大陸「臉書、微博」被灌爆！台網喊滾回大陸　陸網反應曝光

▲▼王大陸找人毆司機　昔揪父親衣領吵要單挑。（圖／翻攝自Instagram／taluwang）

▲王大陸涉嫌教唆友人痛毆計程車司機。（圖／翻攝自Instagram／taluwang）

記者曾筠淇／綜合報導

王大陸因電影《我的少女時代》走紅，近年來在中國發展，然而，他日前才被爆出閃躲兵役，現在又涉嫌教唆友人游翔閔痛毆計程車司機。王大陸臉書最新一則貼文也被網友給灌爆，「大陸還是回大陸去吧」、「劣跡藝人兩邊都沒得混囉」。

王大陸臉書粉專有93萬人追蹤，但最新一則貼文，停留在2021年，是轉發募款資訊的貼文。如今，就有不少網友留言灌爆，「當兵很難嗎」、「4個月也要逃，弱爆，還撂人打司機，演藝路要到盡頭了」、「可以把自己的名聲搞臭成這樣，真是服了你了」、「把人打重傷，你這則也太諷刺，真的人設翻到谷底」。其中還有網友直呼，「大平台退伍後滾回大陸吧」、「台灣不需要劣質藝人，回你的大陸吧」。

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王大陸近年來主要將重心放在中國，微博更新的頻率也比臉書高一點。他最新一則貼文是在今年1月6日發布，他轉發中國男星「星星（王星）」失聯（現已找到人）的消息，並寫下「望平安回來」。

對於閃躲兵役一事，不少中國網友2月就在該則貼文底下留言，「我也希望你平安回來」、「哥你真棒，千萬別低頭！大陸歡迎你」、「王大陸同志，趕緊跑回大陸吧」、「望大陸平安回來」、「大陸我們支持你，願平安無事」。如今爆出涉嫌教唆友人痛毆司機，則有網友直呼「殺人未遂真的假的」、「所以你真的殺人未遂嗎」、「你先望自己平安回來吧」。

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