王大陸教唆暴打運將「近1年才曝光」　新北刑大否認吃案：主動偵辦

▲警方偵辦王大陸閃兵案時，查扣王手機並主動發現其教唆傷人一案。（資料照／記者黃彥傑攝）



記者陸運陞、吳佩蓁／新北報導

藝人王大陸昨爆出教唆傷人案，檢察官認有串證之虞等理由聲請羈押，今（5日）清晨新北地院裁定500萬元交保。據悉，王大陸去年透過平台叫車接送，途中與司機發生口角衝突，事後他向富二代友人游翔閔抱怨，游男再教唆他人痛毆司機。離奇的是，司機遭毆近1年，新北警方都未接獲相關報案紀錄，不禁讓人懷疑游男如何得知司機個資，以及新北警方是否吃案？對此，新北市刑警大隊強調，王大陸涉教唆傷害一案是檢警專案小組「主動偵辦」。

新北市刑警大隊長蕭瑞豪表示，檢警專案小組偵辦王大陸涉嫌違反兵役法相關案件，於調查過程中主動發現查扣證物內王姓嫌犯涉及教唆傷害情事，經進一步過濾相關資訊後，隨即由新北地檢署聲請搜索票、核發拘票，拘提嫌犯到案，並擴大偵辦。目前全案仍在深入調查中，專案小組將持續追查其他共犯，依法嚴辦。

針對部分媒體質疑警方是否涉及吃案情形，蕭瑞豪指出，「經查並無此情事」，並強調警方偵辦案件均秉持公正、依法處理。至於本案嫌犯如何取得被害人相關資訊，檢警正積極追查釐清中。

新北市政府警察局呼籲，民眾如遭受不法侵害，可立即撥打110報案專線，或立即就近至警察機關報案，警方將全力依法處理，保障民眾權益。