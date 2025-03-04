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打造韓國版輝達？　在野黨魁李在明提「30%股份全民共享」

▲▼南韓共同民主黨黨代表李在明。（圖／路透）

▲ 李在明提出若有「韓國版輝達」便可減輕全民稅務負擔。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明日前表示，若能打造「韓國版輝達（NVIDIA）」，並將30%股份分給國民，便可減輕稅務負擔，引發執政黨質疑是計畫經濟、社會主義思維，李在明對此則發文反駁，「簡直是極右派本性加上文盲水準的眼光」。

綜合《韓聯社》及《韓國經濟》等韓媒，民主黨智庫「民主研究院」2日公開一段以人工智慧（AI）為主題的談話節目，李在明在影片中表示，「未來將到來的AI社會中，公共領域擁有部分生產力並由全體國民共享成果的時代有可能實現」。

他說道，「必須投資AI，而若國家擁有其中一部分，同時由全體國民均分投資產生的部份生產性，就不一定要徵收稅金了」，「如果（韓國）出現一家像輝達一樣的公司，70%由民營企業持有，30%由全體國民共享」，不需仰賴稅金的社會也許就會到來。

這番言論引發執政黨國民力量黨員一致批評，首爾市長吳世勳3日在臉書直言，李在明的提議打擊本該成為企業成長動力的投資意願，「如果政府抱持這種想法，有哪位有創意的企業家會在韓國開創這種需要大規模投資的事業？雖然口中高喊企業與經濟，腦中卻流露出國家壟斷管理企業成果的可怕社會主義思想。看似是右傾，實際上卻是要走向社會主義。」

國民力量發言人咸仁京（音譯）也指出，「這無異於完全無視現實經濟與市場原理的空想型計劃經濟模式，是為了集體利益可犧牲個人利益的極權主義模式」。

前議員劉承旼在臉書寫道，「這種超越減稅、不合理的全民免稅方案，是比基本收入更荒唐的幻想小說」，「完全沒有提出如何培育像輝達一樣的公司，而是在想像中假設有這種企業存在，一心想著如何分一杯羹」。

李在明4日對此發文反駁，「我說的是『以主權基金或國民基金共同投資需要大規模資金的AI相關企業並確保股份，若這些企業像輝達一樣取得巨大成功，便能減輕國民稅負』，國民力量卻指責是想搶奪成功企業的股份的反企業行為」。

他直言，「雖然對AI將帶來的未來的無知也是個問題，居然連韓文也理解不了，用這種知識水準該如何肩負起大韓民國呢？極右本性與將近文盲水準的眼界真是令人擔憂」。

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