　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台積電在美投資千億變美積電？　她點出關鍵：最高階技術仍在台灣

▲▼台北市市議會第14屆第4次定期大會分組質詢，民進黨議員許淑華質詢，台北市長蔣萬安、市立聯合醫院院長王智弘、衛生局長黃建華。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市議員許淑華。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

台積電董事長暨總裁魏哲家今（4日）與美國總統川普（Donald Trump）在白宮會面時，宣布將加碼在美投資1000億美元（約新台幣3.3兆元）。針對外界「台積電變美積電」的恐慌話題，台北市議員許淑華說，當前台積電最高階的技術，依然掌握在台灣手中，這次對美擴大投資，本質與日、德案一樣，是強化經貿夥伴關係，而非大家所擔心的技術轉移。

對於台積電加碼在美投資，台北市議員許淑華說，台積電擴大對美國投資，可以持續鞏固台美合作互利同盟，目前盛傳一種擔憂，害怕台灣失去「護國神山」，但事實上，台積電近年是持續實踐「根留台灣」的承諾。

許淑華指出，當前台積電最先進的2奈米製程，確定設廠高雄；而1奈米製程，也傳出在台南規劃中。相比之下，日本、德國還未進入4奈米進度；美國追求的2奈米先進製程，也需一段發展時間。也就是說最高階的技術，目前依然掌握在台灣手中。

許淑華說，這次對美擴大投資，本質與日、德案一樣，是強化經貿夥伴關係，而非大家所擔心的技術轉移。且回顧半導體產業歷史，其實當今榮景，本就和台美合作有深厚的淵源，許多科技大廠創辦人，都是先在美國累積經驗，再回台創業。而台積電目前主要使用的機台，也是由美國、荷蘭等國家提供。

「台灣與美國是互惠互利的生意夥伴，更是自由世界的重要同盟。」許淑華強調，賴清德總統已向全國人民承諾，一定會在強化經貿合作的同時，也保護好先進技術。

最後，許淑華也提醒，當年馬英九紫光案引爆科技業恐慌、洪孟楷公然向台積電索資，這些事件都還歷歷在目，「聽信他們的說法，只是在請鬼拿藥單而已」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 1 8225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／王大陸遭移送「仍要入伍」！　未來恐邊服役邊跑法院
王大陸找人毆司機　昔失控抓父衣領...吵要單挑
台積電赴美投資千億美元「是雙贏談判」　郭明錤提五重點分析
拒絕霸凌主管回任！六福村挺受害同仁：寧願被強制扣款
幕後／賴清德因應台積電投資美國過程曝　私訪張忠謀、魏哲家、林
快訊／合歡山也下冰雹了！畫面曝光
快訊／台中降下驚人冰雹 　中橫便道車隊緊急進入隧道避險
兒涉殺人未遂…王大陸富爸「手機未接、已讀不回」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王大陸涉殺人未遂遭移送！313仍要入伍　未來恐邊服役邊跑法院

陳亭妃控遭恐嚇　自家人看簡訊內容酸：小題大作

藍營鎖定「必罷」送2次　吳沛憶罷免案錯假率破四成、108幽靈連署

幕後／賴清德因應台積電投資美國過程曝　私訪張忠謀、魏哲家、林全

有效罷免連署書這樣填！　鍾沛君臉書教學：4重點不可漏

凌濤被爆傳照性騷　網再翻去年訪美「要求男員工陪喝酒」

台積電在美投資千億變美積電？　她點出關鍵：最高階技術仍在台灣

台積電變「美積電」？　她曝對美談判3籌碼：不必過於憂慮

台積電投資美1000億　AIT：台美經濟體互補互利！強化經濟安全

恐嚇陳亭妃「竟是自己人」　資深民進黨員喊冤：不滿她從政表現

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

【泰格與雪兒】候選人體質

#高雄 「行動鈑金隊」內幕曝 壇主發出復仇令：撞鐵門+砸BMW

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

【我爸才沒朋友！】教兒子不跟陌生人走 沒想到兒子語出驚人

陳沂「挺小優」酸吳宗憲　笑言館長不像他：難怪被告

#館長 真實尺寸曝不只3公分！進軍 #SWAG ：害怕起反應

王大陸涉殺人未遂遭移送！313仍要入伍　未來恐邊服役邊跑法院

陳亭妃控遭恐嚇　自家人看簡訊內容酸：小題大作

藍營鎖定「必罷」送2次　吳沛憶罷免案錯假率破四成、108幽靈連署

幕後／賴清德因應台積電投資美國過程曝　私訪張忠謀、魏哲家、林全

有效罷免連署書這樣填！　鍾沛君臉書教學：4重點不可漏

凌濤被爆傳照性騷　網再翻去年訪美「要求男員工陪喝酒」

台積電在美投資千億變美積電？　她點出關鍵：最高階技術仍在台灣

台積電變「美積電」？　她曝對美談判3籌碼：不必過於憂慮

台積電投資美1000億　AIT：台美經濟體互補互利！強化經濟安全

恐嚇陳亭妃「竟是自己人」　資深民進黨員喊冤：不滿她從政表現

王大陸涉殺人未遂遭移送！313仍要入伍　未來恐邊服役邊跑法院

增44站點200輛單車！雲林擴大零碳運輸　北港4鄉鎮同步啟用

陳亭妃控遭恐嚇　自家人看簡訊內容酸：小題大作

木可李文娟結巴不認罪！法官頭痛制止檢辯鬥嘴：別再說大一大二

王大陸「不滿車太差」找人毆司機　昔揪父親衣領吵要單挑

藍營鎖定「必罷」送2次　吳沛憶罷免案錯假率破四成、108幽靈連署

台南分署行政執行法拍會入帳729萬元　善化區土地1筆以518萬元拍出

快訊／立委陳亭妃遭恐嚇「啥米卡小選市長」　資深黨員偵訊後請回

韓妞最愛美白開賣！曾沛慈：保養可以懶但用量絕不要吝嗇

台積電赴美投資千億美元「是雙贏談判」　郭明錤提五重點分析

【我爸才沒朋友！】教兒子不跟陌生人走 沒想到兒子語出驚人

政治熱門新聞

凌濤驚爆背著愛妻　私訊露鳥索色照

向葉老師、社會大眾致歉！　傅崐萁盼「紛擾一切到我為止、概括承受」

凌濤視訊露鳥「想看硬的呀？」　鹹濕對話曝

遭爆露鳥討色照　凌濤：一定告！

「罷免一階32比0」引黨內抱怨黨中央　藍營美女發言人壓力大到哭了

遭爆婚外傳色照　凌濤批邏輯不通：爛劇本

喊話賴清德守護「護國神山」　馬英九憂心：賣了一個台積電就夠了嗎？

國民黨喊志願役加薪2萬！國防部回應了

32：0！罷免雙吳一階未過「7%死人連署」　增13藍委面對二階罷免

遭爆涉性騷視訊露鳥　凌濤斥抹黑：跟我互動有不舒服請直接申訴

經長掛保證：最先進2奈米跟1.6奈米　明年不會到美國生產

台積電加碼在美投資　卓榮泰：壯大台灣是政府跟產業界共同立場

台積電加碼投資美國1000億美元　總統府承諾：最先進製程留在台灣

「罷免一階32比0是奇恥大辱」　鍾小平批黨中央沒動：恐有滅頂之災

更多熱門

相關新聞

川普與澤倫斯基「世紀對決」　和平夢碎還是陰謀上演？

川普與澤倫斯基「世紀對決」　和平夢碎還是陰謀上演？

2025年2月28日，白宮迎來了一場全球矚目的世紀對話，卻以震撼性的破裂收場，瞬間引爆國際焦點。這場會談原本被視為美國總統唐納·川普（Donald Trump）與烏克蘭總統弗拉基米爾·澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）化解烏俄衝突的關鍵契機，卻因雙方在安全保障與援助條件上的深層分歧，僅用不到一小時便不歡而散。

范斯：美國經濟利益是保障烏安全的最佳方式

范斯：美國經濟利益是保障烏安全的最佳方式

台積電投資美1000億　AIT：台美經濟體互補互利！強化經濟安全

台積電投資美1000億　AIT：台美經濟體互補互利！強化經濟安全

少了美國差多少？援烏690億「是德國5倍」

少了美國差多少？援烏690億「是德國5倍」

川普宣布停止軍援！國際反應一次看

川普宣布停止軍援！國際反應一次看

關鍵字：

台積電美國台美許淑華

讀者迴響

熱門新聞

獨／王大陸又出事　涉殺人未遂移送

陰唇留前男友冰箱被丟！

雙北凌晨狂下冰雹！民驚呼跟超商冰塊一樣大

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底

咳嗽有痰「吐出來or吞下去」？　醫曝奇效解答了

消防員穿消防衣日本滑雪　還沒上班先處分

即／大雷雨閃電不停　8縣市大雨特報

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」

即／川普下令暫停對烏克蘭所有軍援

台積電加碼投資3.3兆！川普：若中國犯台　美仍有晶片生產能力

台積電擴大投資　網喊「國運籤太準」

疲老闆現身！90度鞠躬道歉開直播面對

快訊／可能還有！　雙北今晨「狂下冰雹」原因曝

更多

最夯影音

更多

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

【泰格與雪兒】候選人體質

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面