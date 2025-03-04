台積電在美投資千億變美積電？　她點出關鍵：最高階技術仍在台灣

▲台北市議員許淑華。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

台積電董事長暨總裁魏哲家今（4日）與美國總統川普（Donald Trump）在白宮會面時，宣布將加碼在美投資1000億美元（約新台幣3.3兆元）。針對外界「台積電變美積電」的恐慌話題，台北市議員許淑華說，當前台積電最高階的技術，依然掌握在台灣手中，這次對美擴大投資，本質與日、德案一樣，是強化經貿夥伴關係，而非大家所擔心的技術轉移。

對於台積電加碼在美投資，台北市議員許淑華說，台積電擴大對美國投資，可以持續鞏固台美合作互利同盟，目前盛傳一種擔憂，害怕台灣失去「護國神山」，但事實上，台積電近年是持續實踐「根留台灣」的承諾。

許淑華指出，當前台積電最先進的2奈米製程，確定設廠高雄；而1奈米製程，也傳出在台南規劃中。相比之下，日本、德國還未進入4奈米進度；美國追求的2奈米先進製程，也需一段發展時間。也就是說最高階的技術，目前依然掌握在台灣手中。

許淑華說，這次對美擴大投資，本質與日、德案一樣，是強化經貿夥伴關係，而非大家所擔心的技術轉移。且回顧半導體產業歷史，其實當今榮景，本就和台美合作有深厚的淵源，許多科技大廠創辦人，都是先在美國累積經驗，再回台創業。而台積電目前主要使用的機台，也是由美國、荷蘭等國家提供。

「台灣與美國是互惠互利的生意夥伴，更是自由世界的重要同盟。」許淑華強調，賴清德總統已向全國人民承諾，一定會在強化經貿合作的同時，也保護好先進技術。

最後，許淑華也提醒，當年馬英九紫光案引爆科技業恐慌、洪孟楷公然向台積電索資，這些事件都還歷歷在目，「聽信他們的說法，只是在請鬼拿藥單而已」。