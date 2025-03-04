宜蘭礁溪凌晨雷雨+冰雹　今晨出現雙彩虹！民眾搶拍美景

記者游芳男／宜蘭報導

受鋒面接近影響，宜蘭今晨雷聲大作，尤其礁溪地區不僅雷雨交加，還夾帶冰雹。這些冰雹從米粒大小到比彈珠大都有，讓當地居民驚訝不已；也有不少人一早還驚喜地看到「雙彩虹」高掛天空，紛紛拍下美景分享。

▲宜蘭礁溪冰雹雷雨連環爆。（圖／許錫奎提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲宜蘭礁溪冰雹雷雨後，今早更驚見雙彩虹。（圖／記者游芳男翻攝）

今（4）日凌晨時分，宜蘭礁溪的雷雨不斷，許多民眾被冰雹擊打屋頂的聲音吵醒，開窗查看才發現是罕見的冰雹，持續約3分鐘。有人回憶，上一次看到冰雹已是數十年前，當時還是小孩，印象深刻。

到了今日早上，宜蘭天空逐漸放晴，礁溪四城出現了「雙彩虹」，讓民眾直呼超美。經歷一夜春雷、雷雨及冰雹後，又看到難得一見的雙彩虹，吸引大家狂拍美景分享，但也感嘆天氣真是奇怪，令人難忘。

宜蘭氣象站表示，鋒面影響下產生對流，伴隨打雷、強陣風及閃電後降下冰雹。冰雹形成主要是氣團上升挾帶水氣遇冷凝結成小冰晶，但在下降過程中未融化成雨，便造成冰晶墜落。

至於雙彩虹現象，則是當大氣中有水滴，太陽光線被水滴折射、反射後再折射，便形成彩虹。若光線在水滴內二次反射，便會產生第二道彩虹，又稱「霓」。每道彩虹中的七色為紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫，而霓則與虹相反，為內紅外紫。