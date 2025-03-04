北醫前院長不倫生醫界美魔女　五星湯屋「約泡2小時」內幕曝光

▲北醫前院長邱仲峯(右)2023年3月間遭拍到，與有「生醫界美魔女」之稱的義守大學教授楊智惠(左)發生婚外情。（圖／資料照）

記者潘鳳威／台北報導

已婚的60歲北醫院長邱仲峯2023年3月間，遭拍到與「生醫界美魔女」義守大學教授楊智惠發生婚外情，兩人相差14歲震驚外界，事後邱男被楊女的丈夫提告求償。台北地院審理認定邱男侵害配偶權，判邱須賠償人夫25萬元，可上訴。

判決指出，邱仲峯明知楊智惠已婚，竟於2023年3月16日下午2時30分許，在台北市信義區寒舍艾美酒店與楊女會合後，共乘計程車前往宜蘭縣礁溪長榮鳳凰酒店，並於同日下午4時許一同進入該酒店綠景湯屋泡溫泉，直至同日晚間6時許才離開，之後兩人再共乘計程車返回台北，楊女丈夫認為邱男造成他精神上的巨大傷害，嚴重侵害其配偶權，因此向邱男求償精神慰撫金200萬元。

邱仲峯坦承的確有和楊女在上述地點一起泡湯，但楊女在2018年間與丈夫簽訂離婚協議書，且楊女在2021年間已搬離高雄至台北工作，與丈夫屬分居狀態，兩人雖未辦理離婚登記，但顯然與楊女已商議離婚多年，邱男認為雖與楊女有逾越普通朋友之社交分際，但對人夫所造成配偶權之侵害並不重大，認為無精神賠償的必要。

台北地院審理認定，湯屋是一個私密空間，一般都是個別使用的，邱男和楊女這樣「孤男寡女」共處同一間湯屋長達兩個小時，此行為已經超出普通同事或朋友的互動範圍，讓人容易懷疑他們的關係不單純。此外，邱男和楊女在進入湯屋前等待電梯時，還有親密的肢體接觸，這進一步證明他們的互動已經超越一般男女正常的社交界線。且丈夫與楊女的婚姻關係雖不和睦，但因他們尚未離婚，邱男和楊女這種親密行為，已經破壞人夫和楊女之間的婚姻關係。全案判處邱男須賠償25萬元給丈夫，可上訴。